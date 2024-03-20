إنقاذ المنيب من كارثة.. السيطرة على اشتعال ماسورة غاز مكسورة



أنقذت أجهزة الأمن بالجيزة سكان منطقة المنيب من كارثة محققة عقب وقوع تسرب من ماسورة غاز واشتعالها وتم إخماد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي إخطارا من رئيس مباحث الجيزة المقدم هشام فتحي يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود كسر بماسورة غاز فرعية بأحد الشوارع بمنطقة المنيب.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن والحماية المدنية وتبين كسر بماسورة غاز أسفل الأرض واشتعالها، وتم إخماد الحريق فيما قامت شركة الغاز بإصلاح الكسر دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وجاري الوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق