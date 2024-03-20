بـ الدولار والمصري .. سرقة فندق شهير لتربية الكلاب في الجيزة

كشفت الاجهزة الامنية بالجيزة غموض سرقة مليون جنيه و٣٠ ألف دولار من خزينة فندق شهير لتربية الكلاب حيث تبين ان عاملين بالفندق وراء تنفيذ الجريمة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده تعرض فندق لاستضافة الكلاب وتربيتها بالجيزة للسرقة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ للوقوف علي أسبابه ولكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية سرقة خزينة بها مبلغ 30 ألف دولار ومليون جنيه من داخل فندق شهير لاستضافة الكلاب وتدريبهم في الجيزة.

اشارت التحريات الى قيام عاملين بذات الفندق بتنفيذ الجريمة وسرقة الخزينة، تم تحرير محضر بالواقعة واحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.