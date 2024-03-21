سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 21-3-2024

استقر سعر أغلى أعيرة الذهب وهو عيار 24 الأكثر انتشارًا نحو 3428 جنيهاً للبيع و 3468 جنيهاً للشراء في أول تعاملات له اليوم الخميس الموافق 21-3-2024

وشهدتأسعار الذهب مع بدء داخل محلات الصاغة، ودون أي تغيير، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم.

عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأدني ، حوالي 2005 جنيهات للبيع و 2029 جنيهًا للشراء.

عيار 21

واستقر سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 3 آلاف جنيه للبيع و3035 جنيهًا للشراء

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 2571 جنيهًا للبيع و2601 جنيه للشراء .

ارتفاع طفيف

ومع إغلاق تعاملات أمس؛ قفز سعر المعدن الأصفر مقدار 70 جنيهًا على الأقل في المتوسط ليشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية.

أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2160 دولارًا للبيع و 2161 دولارًا للشراء.

الجنيه الذهب

وسجّل سعر الجنيه الذهب نحو 24 ألف جنيه للبيع و24.28 ألف جنيه للشراء .

الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات، محققة مكاسب ناهزت 6 دولارات في المعاملات الفورية.

وصعد المعدن الأصفر بنسبة 0.28% أو ما يعادل 5.93 دولار ليصل إلى 2168.23 للأونصة.

وزادت عقود الذهب، تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.9 دولار لتصل إلى 2171.55 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.83% إلى 25.26 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 2.44% إلى 1101.53 دولار، فيما صعد البلاتين بنحو 0.73% إلى 937.7 دولار.

جرائم التنقيب عن الذهب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية القائمين على إدارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج من التنقيب غير الشرعى.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط (مالكى مسبك ذهب كائن بدائرة مركز شرطة نصر النوبة) وعُثر بداخل المسبك على ( 1,30 كيلو جرام ذهب – معيرة ذهب شيشنة – ماكينة عد نقود ميزان حساس – 2 قالب صب خام الذهب – 2 إسطوانة أوكسجين 2 خرطوم إسطوانة أوكسجين – 4 كيلو جرام زئبق – مبلغ مالى ) .

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المسبك وشراء خام الذهب من القائمين بالتنقيب العشوائى وغير الشرعى عن خام الذهب بقصد بيعه والتربح منه.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 3 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

انتعاش متوقع

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسواق الذهب مازالت تشهد حالة من الهدوء، خلال شهر رمضان، حيث يعد سعر صرف الدولار الرسمي المحرك الفعلي حاليًا لتحركات الأسعار.

أضاف أن تراجع فترة تداول الذهب الخام بالأسواق المحلية حتى منتصف اليوم فقط، مع غلق محلات «المسوقجية» بعد الساعة الرابعة عصرًا، أدى بالتبعية لتباطؤ الطلب، وهدأ من حركة الأسعار.

وتوقع، إمبابي، أن انتعاش حركة المبيعات مرة أخرى مع نهاية شهر رمضان المبارك، بسبب موسم الخطوبة والزفاف، لافتًا إلى أن الطلب على السبائك والجنيهات مازال يستحوذ على الحجم الأكبر من حركة المبيعات الحالية.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بجانب المؤتمر الصحفي لـ «جيروم باول» رئيس الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تزايد التوقعات بالإبقاء عليها دون تغير، والحصول على إشارات أكثر وضوحًا حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

تذبذب سعر الذهب

يستمر التذبذب في السيطرة على تداولات سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الرابع على التوالي، وذلك في ظل عدم رغبة الأسواق في اتخاذ مراكز مالية جديدة على الذهب قبل صدور نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي التي تصدر في وقت لاحق من جلسة اليوم الأربعاء.

انخفض سعر الذهب اليوم بشكل محدود بنسبة 0.1% ليسجل أدنى مستوى عند 2154 دولارا للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2157 دولارا للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2155 دولارا للأونصة.

تركز الأسواق الآن بشكل مباشر على اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر اليوم، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير. لكن من المتوقع أن تؤدي أي إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة في عام 2024 إلى دفع المرحلة التالية من حركة الذهب.

سيكون التركيز بشكل خاص على المؤتمر الصحفي لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع بالإضافة إلى صدور توقعات أعضاء البنك الفيدرالي بخصوص مستقبل أسعار الفائدة والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.

من المحتمل أن يتبنى البنك الفيدرالي الأمريكي موقفًا متشدد ويقلص توقعاته بشأن تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، خاصة بعد بيانات التضخم الأعلى من المتوقع التي صدرت خلال الأسبوع الماضي بخصوص شهر فبراير لتأتي أعلى من التوقعات.

استمرار ارتفاع الفائدة لفترة أطول من الوقت يزيد من الضغط السلبي على الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، حيث يفقد جاذبيته لصالح أسواق السندات الحكومية الأمريكية التي يرتفع العائد عليها بارتفاع الفائدة.

تضع الأسواق حاليًا احتمال بنسبة 63% تقريبًا لخفض سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، بعد أن كانت التوقعات بنسبة 75% خلال النصف الأول من مارس، ولكن تراجع هذا الاحتمال بعد بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة.

من جهة أخرى يشهد الدولار الأمريكي ارتفاع كبير مقابل العملات الرئيسية الأمر الذي ينهي أي فرص لانتعاش الذهب خلال الأيام الأخيرة، فقد ارتفع مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي ليسجل ارتفاع منذ يوم الخميس الماضي بنسبة 1.4%.

يجد سعر الذهب حاليا منطقة دعم قوية عند 2145 – 2150 دولارا للأونصة وكسر هذه المنطقة ستدفع الذهب إلى تراجع قوي مستهدفا منطقة 2120 – 2115 دولارا للأونصة ثم المستوى 2100 دولار للأونصة ولكن في حال وجد الذهب دعم من اجتماع الفيدرالي خاصة إذا استمرت توقعات أعضاء البنك تجاه بقاء خفض أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، فقد يستطيع سعر الذهب أن يخترق منطقة المقاومة فوق 2170 دولارا للأونصة ويستهدف المستوى 2200 دولار للأونصة.

أما عن الطلب الفعلي على الذهب فقد أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الذهب السويسرية انخفضت في فبراير على أساس شهري، لتتراجع من أعلى مستوى في ثماني سنوات الذي سجلته في يناير بفضل الطلب قبل عطلة السنة القمرية الجديدة في الصين.

بينما أوضحت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس، وذلك بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.

فقد وصل صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق الذهب 1 طن ذهب بعد أن سجلت الصناديق في الولايات المتحدة تدفقات بمقدار 17.2 طن ذهب، في حين شهدت الصناديق في المنطقة الأوروبية خروج تدفقات نقدية بمقدار 15.6 طن ذهب.

هذا وقد صرح صندوق الاستثمار المتداول SPDR Gold Trust، الذي يعد أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته ارتفعت بنسبة 0.48% إلى 837.35 طن يوم الثلاثاء من 833.32 طن في الجلسة السابقة.