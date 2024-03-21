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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

«أبومسلم»: الأهلي سيتأثر فنيًا حال رحيل معلول.. و«شكري» لن يستطيع تعويضه

صدى البلد

أكد أحمد أبومسلم نجم النادي الأهلي السابق، أنه مندهش من تصريحات وكيل أعمال علي معلول بشأن عدم فتح باب المفاوضات مع موكله بشأن التجديد، مشيرًا إلى أنه كان يعلم برغبة القلعة الحمراء في الإبقاء على اللاعب، لكنه فوجئ أيضًا بوجود نية من جانب لجنة التخطيط في عدم التجديد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "علي معلول لاعب عطاؤه كبير مع الأهلي، وبالتأكيد مارسيل كولر المدير الفني سيكون صاحب كلمة الحسم في ملف التجديد مع اللاعب التونسي، كما أن استعادة محمد شكري تؤكد وجود مخطط معين لدى النادي خلال المواسم المقبلة".

وأضاف: "كولر أيضا ليس لديه ثقة في كريم الدبيس واعتمد على عمر كمال في مركز الظهير الأيسر، لكن أمر تجديد عقد معلول سيكون مرتبط بكلمة من مارسيل كولر، لو وافق على تجديد اللاعب سيتحرك النادي بشكل مباشرة".

وزاد: "محمد شكري يمتلك خبرات كبيرة لكن لن يعوض علي معلول.. ودائما الأهلي لديه ميزة في قوة الجبهة اليسرى، ومعلول صنع تاريخ كبير مع النادي، ورحيله سوف يكون مؤثر بشكل كبير".

وتابع: "أي لاعب سوف يبحث عن مصلحته، وبالتأكيد معلول سوف يحسم مستقبله حال عدم التجديد مع الأهلي، وقد يكون هناك فكر (خارج الصندوق) وضم لاعب آخر من خارج مصر".

وزاد: "محمد أشرف لاعب جيد ومستواه مثل كريم الدبيس، لكن الأهلي في حاجة لضم ظهير أيسر أفضل في المستوى، ولكن مستوى أشرف في زد سوف يختلف عن النادي الأهلي، وبالتأكيد علي معلول لاعب مؤثر، وحال رحيله فأن الجماهير، لن تتقبل الأمر بسهولة والفريق سيتأثر فنيا".

وأشار إلى أنه الأفضل مفاتحة علي معلول بشأن مستقبله، وحسم ملف التجديد وتقديم عرض سواء بالتمديد لموسم أو موسمين، حتى تظهر كل الأمور أمام الرأي العام.

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«أبومسلم»: الأهلي سيتأثر فنيًا حال رحيل معلول.. و«شكري» لن يستطيع تعويضه

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