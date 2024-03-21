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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم صاروخي روسي على كييف .. وسماع دوي انفجارات

صدى البلد

قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، إنها تتعرض لهجوم صاروخي روسي، الخميس.

وذكر المسؤول الأوكراني، عبر تطبيق تليجرام، أن وحدات الدفاع الجوي تعمل على صد الهجوم، مضيفاً أن حطام الصواريخ يتساقط على مناطق متفرقة من المدينة.

ودوت انفجارات عدة في وقت مبكر من صباح الخميس في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، بعد انطلاق صافرات الإنذار الجوية إثر رصد هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة روسية، وفق ما أفاد مراسل لوكالة "فرانس برس".

وأفاد المراسل أنه أمكن سماع عشرات الانفجارات القوية إضافة إلى نيران الدفاعات الجوية بدءاً من الساعة الخامسة صباحاً (03.00 بتوقيت جرينتش).

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هجوم صاروخي روسي على كييف .. وسماع دوي انفجارات

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