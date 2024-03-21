وزير الخارجية السعودي يلتقي رئيس الوزراء اليمني بجدة في اجتماع هام

التقي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، في جدة اليوم الخميس، رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي بداية اللقاء، نقل وزير الدفاع السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي وتمنياتهما لليمن وشعبه الشقيق السلام والازدهار، فيما حمل رئيس الوزراء اليمني تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة في الشأن اليمني، والمساعي المبذولة لاستكمال وتنفيذ خارطة الطريق، التي ترعاها الأمم المتحدة، وبحث الجهود القائمة لدعم سير العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، ومسار السلام؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأكد وزير الدفاع السعودي خلال اللقاء موقف المملكة الثابت بدعم الحكومة والشعب اليمني، بما يلبي تطلعاتهم ويسهم في تنمية اليمن وازدهاره.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب اليمني مدير مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء أنيس باحارثة، ومستشار دولة رئيس مجلس الوزراء السفير مجيب عثمان.