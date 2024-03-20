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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء اليمني يصل إلى مدينة جدة السعودية في زيارة رسمية

الدكتور أحمد عوض
الدكتور أحمد عوض بن مبارك

وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية في زيارة رسمية؛ لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يرافق رئيس الوزراء اليمني خلال الزيارة ـ حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية الإخبارية اليوم ـ مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.

تأتي الزيارة في الوقت، الذي وصل فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى جدة بالمملكة العربية السعودية؛ لمناقشة العديد من القضايا في المنطقة من بينها الأحداث الراهنة في قطاع غزة.

وأكد بلينكن - فور وصوله - إلى جدة قرب التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيناقش خلال جولته الحالية إلى الشرق الأوسط الحكم في قطاع غزة بعد الحرب.

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