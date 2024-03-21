عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربة ناجحة من الداخلية.. أمن الجيزة يضبط أخطر عصابات الهيروين

هيروين
هيروين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من ضبط 300 كيلو جرام من مسحوق الهيروين.

سهرة ببلاش.. فتاة أكتوبر تعرضت للنصب فانتقمت بكيد النسا

مراته حولت حياتنا جحيم وأخويا ضرب أمي.. اعترافات صادمة لق.اتل شقيقه وزوجته قبل الذهاب لعشماوي

عريس العيد زفيناه للجنة.. "سونا" غدر بـ"شريف عضلات" بعد التراويح.. القصة الكاملة.. صور

هشغلك موديل ملابس.. شاب يهدّد سيدة بصورها العارية في أوسيم |تفاصيل

تفاصيل ضبط أخطر عصابات الهيروين في الجيزة

حيث تبين ورود معلومات أكدتها التحريات لأجهزة مباحث الجيزة ومكافحة المخدرات باعتزام تشكيل عصابي باتمام صفقة مخدرات في الجيزة، وعلى الفور شكلت أجهزة الأمن فرق بحث لضبط العصابة والمخدر.

ونجحت أجهزة أمن الجيزة، توجيه ضربة أمنية ناجحة، حيث تم مداهمة العصابة في البدرشين وضبط ما يقرب من 300 كيلو جرام من مسحوق الهيروين ومبلغ من المال، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجيزة مديرية امن الجيزة مكافحة المخدرات هيروين البدرشين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم 21-3-2024 في محلات الصاغة

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

تقلبات الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد رغم انتهاء الشتاء

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

بعد ترقية تصنيف مصر الائتماني.. الحكومة تحدد متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار

موضوعات متعلقة

سهرة ببلاش.. فتاة أكتوبر تعرضت للنصب فانتقمت بكيد النسا

مراته حولت حياتنا جحيم وأخويا ضرب أمي.. اعترافات صادمة لق.اتل شقيقه وزوجته قبل الذهاب لعشماوي

عريس العيد زفيناه للجنة.. "سونا" غدر بـ"شريف عضلات" بعد التراويح.. القصة الكاملة.. صور

هشغلك موديل ملابس.. شاب يهدّد سيدة بصورها العارية في أوسيم |تفاصيل

شاهد سبب اشتعال النار في أتوبيس قبل الإفطار بـ فيصل .. فيديو

أسد التجمع.. فيديو يفجر مفاجأة صادمة حول شبل القاهرة الجديدة.. فيديو

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق البدرشين

إصابة 4 أشخاص في حادث أعلى الطريق الإقليمي بالعياط

ترشيحاتنا

زلزال يضرب مجموعة جزر في المحيط الأطلسي

افتكرته واحدة ست.. فتاة ترسل صورها عارية لشاب للعمل موديل في وسيم

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء بعد إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف.. تفاصيل

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

"تسليف الأموال" يقود فكهاني لإنهاء حياة شخص بطريقة بـ.شعـة| تفاصيل

أسعار جيتور داشينج 2024 بعد تراجع الأوفر برايس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من خلط الحياة الزوجية بالتعصب الكروى

هل تؤمن بالحب من أول نظرة؟ متخصص علاقات إنسانية يجيب

نشرة المرأة و الصحة|الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة….. ملابس هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير تثير الجدل| سعرها خرافي

أول ظهور للعميد في قيادة الفراعنة| كيف علق حسام حسن على استبعاد هذا اللاعب؟

فيديو

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ