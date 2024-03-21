ضربة ناجحة من الداخلية.. أمن الجيزة يضبط أخطر عصابات الهيروين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من ضبط 300 كيلو جرام من مسحوق الهيروين.

تفاصيل ضبط أخطر عصابات الهيروين في الجيزة

حيث تبين ورود معلومات أكدتها التحريات لأجهزة مباحث الجيزة ومكافحة المخدرات باعتزام تشكيل عصابي باتمام صفقة مخدرات في الجيزة، وعلى الفور شكلت أجهزة الأمن فرق بحث لضبط العصابة والمخدر.

ونجحت أجهزة أمن الجيزة، توجيه ضربة أمنية ناجحة، حيث تم مداهمة العصابة في البدرشين وضبط ما يقرب من 300 كيلو جرام من مسحوق الهيروين ومبلغ من المال، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.