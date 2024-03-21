الغضبان: مشروع التأمين الصحي الشامل أعظم انجازات الدولة ببورسعيد

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مشروعات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال الأعوام الماضية، في مختلف المجالات،.

كما تناول خريطة المشروعات التنموية والخدمية ، التي استهدفتها الدولة المصرية في بورسعيد وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر .

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد ، لوفد لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان ، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، و الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة و المهندسة رشا الشريف مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، وقال المحافظ خلال اللقاء، أن العالم أجمع يشيد بالإعجاز الذي حققته الدولة المصرية في كافة المجالات، منوها أن البنية التحتية والإسكان والصحة كانت على رأس اولويات الدولة المصرية، وبورسعيد كان لها النصيب الأكبر من هذه الإنجازات.

الغضبان ..أعظم إنجازات الدولة على أرض بورسعيد كان مشروع التأمين الصحي الشامل 1000280283 1000280271 1000280292 1000280280 1000280286 1000280274 1000280289 1000280277

وقال محافظ بورسعيد أن أعظم إنجازات الدولة على أرض بورسعيد كان مشروع التأمين الصحي الشامل ، حيث أصبحت بورسعيد تشهد خدمة صحية مميزة نتيجة إقامة منظومة التأمين الصحي الشامل، و أصبحت المحافظة تمتلك منظومة صحية على أعلى مستوى انعكست على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ، بالاضافة لمشروعات الإسكان و إزالة العشوائيات و التي تعد من أهم إنجازات بورسعيد خلال الأونة الأخيرة .

وخلال اللقاء ، تم عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان " شركاء النجاح " يبرز إنجازات الدولة على أرض بورسعيد في جميع المجالات ، و نتائج التنمية على أرض الواقع.

وأكد اللواء عادل الغضبان أننا نواجه حاليا معركة وعي ، والتي تعد من أهم التحديات في الوقت الراهن ، وهو ما يتطلب تنمية الوعي لدى جميع قطاعات المجتمع لدعم جهود الدولة المصرية واستكمال خطة التنمية .

وتضمن اللقاء ، عقد حوار مفتوح بين محافظ بورسعيد وأعضاء اللجنة ، حول العديد من الملفات التي تهم المواطنين ، كما تبادل المحافظ الحديث مع اللجنة عن التغيير الجذري الذي شهدته بورسعيد مؤخرا في كافة المجالات بعد أن أصبحت قاطرة التنمية لمصر بأكملها.

ومن جانبهم ، وجه وفد لجنة " المجلس القومي لحقوق الإنسان " الشكر لمحافظ بورسعيد ، على حسن الاستقبال ، كما أكدوا على فخرهم بما لمسوه من تنمية و تطور حضاري غير مسبوق على أرض بورسعيد منذ وصولهم للمحافظة.

وأشاروا إلى أن بورسعيد أصبحت تشهد خلال الفترة الحالية رواجا سياحيا كبيرا نتيجة المشروعات القومية و السياحية و الخدمية التي شهدتها المحافظة مؤخرا