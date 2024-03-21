عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: مشروع التأمين الصحي الشامل أعظم انجازات الدولة ببورسعيد

صدى البلد

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مشروعات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال الأعوام الماضية، في مختلف المجالات،.

 كما تناول خريطة المشروعات التنموية والخدمية ، التي استهدفتها الدولة المصرية في بورسعيد وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر .

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد ، لوفد لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان ، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ،  و الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة و المهندسة رشا الشريف مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين  بديوان عام المحافظة.

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الأمين

وكيل تعليم بورسعيد يكرم 36 طالبا ومحفظا فائزين بمسابقة القرآن| صور

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد،  وقال المحافظ خلال اللقاء، أن العالم أجمع يشيد بالإعجاز الذي حققته الدولة المصرية في كافة المجالات، منوها أن البنية التحتية والإسكان والصحة كانت على رأس اولويات الدولة المصرية،  وبورسعيد كان لها النصيب الأكبر من هذه الإنجازات.

الغضبان ..أعظم إنجازات الدولة على أرض بورسعيد كان مشروع التأمين الصحي الشامل

1000280283
1000280283
1000280271
1000280271
1000280292
1000280292
1000280280
1000280280
1000280286
1000280286
1000280274
1000280274
1000280289
1000280289
1000280277
1000280277

وقال محافظ بورسعيد أن أعظم إنجازات الدولة على أرض بورسعيد كان مشروع التأمين الصحي الشامل ،  حيث أصبحت بورسعيد تشهد خدمة صحية مميزة نتيجة إقامة منظومة التأمين الصحي الشامل، و أصبحت المحافظة تمتلك منظومة صحية على أعلى مستوى انعكست على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ، بالاضافة لمشروعات الإسكان و إزالة  العشوائيات و التي تعد من أهم إنجازات بورسعيد خلال الأونة الأخيرة .

وخلال اللقاء ، تم عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان " شركاء النجاح " يبرز إنجازات الدولة على أرض بورسعيد في جميع المجالات ، و نتائج التنمية على أرض الواقع.

وأكد اللواء عادل الغضبان أننا نواجه حاليا معركة وعي ، والتي تعد من أهم التحديات في الوقت الراهن ، وهو ما يتطلب تنمية الوعي لدى جميع قطاعات المجتمع لدعم جهود الدولة المصرية واستكمال خطة التنمية .

وتضمن اللقاء ، عقد حوار مفتوح بين محافظ بورسعيد وأعضاء اللجنة ، حول العديد من الملفات التي تهم المواطنين ، كما تبادل المحافظ الحديث مع اللجنة عن التغيير الجذري الذي شهدته بورسعيد مؤخرا في كافة المجالات بعد أن أصبحت قاطرة التنمية لمصر بأكملها.

ومن جانبهم ، وجه وفد لجنة " المجلس القومي لحقوق الإنسان " الشكر لمحافظ بورسعيد ، على حسن الاستقبال ، كما أكدوا على فخرهم بما لمسوه من تنمية و تطور حضاري غير مسبوق على أرض بورسعيد منذ وصولهم للمحافظة.

 وأشاروا إلى أن بورسعيد أصبحت تشهد خلال الفترة الحالية رواجا سياحيا كبيرا نتيجة المشروعات القومية و السياحية و الخدمية التي شهدتها المحافظة مؤخرا

بورسعيد التامين الصحي الشامل الخدمة المقدمة للمواطنين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشروعات الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الأمين

محافظ بورسعيد يشهد فاعليات معرض ختام الأنشطة التربوية للصفوف الأولى

محافظ بورسعيد يشارك "الأطفال الأيتام" بدار تحسين الصحة الإفطار الرمضاني

وكيل تعليم بورسعيد يكرم 36 طالبا ومحفظا فائزين بمسابقة القرآن| صور

وكيل تعليم بورسعيد يفتتح معرض ختام الأنشطة التربوية بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية| صور

سكن بديل لـ11 حالة.. محافظ بورسعيد يسدل الستار على حكاوى هدم الجميل |تفاصيل

تطوير ستالنجراد بورسعيد بطلاء واجهات العمارات وتجميل وإضاءة الشارع بأعمدة ديكورية

لتقديم التهنئة للنائب الجديد.. محافظ بورسعيد يزور الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

ترشيحاتنا

الحوثيون يطلقون النيران على سفينة تجارية جنوب ميناء نشطون باليمن

خبير نقل: محطة عدلي منصور أفضل مشروع نقل جماعي على مستوى العالم

لمن يريد مضاعفة ثواب الصيام.. داعية ينصح بهذه العبادة

بلينكن يعلن تقديم الولايات المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف الحرب بغزة

شيخ الأزهر: لا يصح قول أن الله تعالى له "جسم".. اعرف السبب

زيادة في أسعار الذهب .. عيار 21 يتخطى الـ 3000 جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة خاصة.. تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام| شاهد كيف

منى عبد الغني: «قلع الحجر» سيكون علامة فى الدراما.. والحجاب لا يعوقني عن التمثيل.. ولم أواجه صعوبة في اللهجة الصعيدية

أضرار نفسية تُصيب الفتاة عند تشكيك الأهل فى أخلاقها

احذر من خلط الحياة الزوجية بالتعصب الكروى

فيديو

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ