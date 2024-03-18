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رئيس التحرير
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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يكرم 36 طالبا ومحفظ فائزين بمسابقة القرأن| صور

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن

كرم الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد،اليوم، الطلاب حفظة القرآن الكريم الفائزين بمراكز متقدمة على مستوى المحافظة فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية.

جاء ذلك بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية ومديري الادارات التعليمية والمراحل التعليمية وموجهي اللغة العربية والتربيه الإسلامية والمشرفين على المسابقة وجمع من أولياء الأمور.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن هذه المسابقة الوزارية السنوية تعقد بتوجيهات مدير عام تنمية التربية الدينية بديوان الوزارة ويقوم عليها توجيه عام اللغة العربية والتربية ‏الإسلامية تحت تنظيم وإشراف عام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المديرية.‏

وأوضح الدكتور محمد عبد التواب أن المسابقة لها عدة مستويات يمكن للطلاب الإشتراك فيها وهى المستوى الأول لمن يحفظ القرآن كاملا مع حفظ الأحاديث الشريفة كاملة من كتاب ‏الأربعون النووية والمستوى الثانى لمن يحفظ 20 جزءا من القرآن الكريم مع حفظ حتى 20 حديثا والمستوى الثالث لمن يحفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم ‏مع حفظ حتى 10 أحاديث شريفة.‏

وكيل تعليم بورسعيد يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلام

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وقام وكيل تعليم بورسعيد بتكريم ١٨ طالبا وطالبة من الفائزين بالمراكز الأولى بالإضافة إلى تكريم ١٨ من المحفظين المشرفين عليهم بالمدارس والموجهين المشرفين من توجيه عام اللغة العربية والتربية الإسلامية.

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كما كرم "عبد التواب" الدكتورة ريهام العيوطي مدير إدارة المشاركة المجتمعية بتعليم بورسعيد لما قامت به من دور بارز فى تدبير مكافآت عينية للطلاب حفظة القرآن، و محمد عبده موجه عام اللغة العربية والتربية الإسلامية لما بذله من جهد لانجاح المسابقة.

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