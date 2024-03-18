وكيل تعليم بورسعيد يفتتح معرض ختام الأنشطة التربوية بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية| صور

افتتح الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، معرض ختام الأنشطة التربوية بمدرسة ٦ أكتوبر الثانوية للبنات.
جاء ذلك بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية وعزيزة رفعت مدير عام إدارة شمال التعليمية وستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي.
وأثناء جولة وكيل تعليم بورسعيد بأروقة المعرض، أشاد بتنوع الأنشطة التربوية للمواد الدراسية والتي اشتملت المجسمات والأعمال والمشغولات اليدوية صنع الطالبات بالإضافة لعدد من العروض التوضيحية باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة، مناقشا الطالبات حول معروضاتهم وسائل وخامات تنفيذها.
وأشاد وكيل تعليم بورسعيد بالمعروضات والمهارات التي اكتسبتها الطالبات واستخدام خامات من البيئة المحيطة في صنع أعمال ومشغولات موجها الشكر للقائمين على المعرض وللمعلمين والطلاب على الأعمال المتميزة بالمعرض.
كما شهد الدكتور محمد عبد التواب جانبا من احتفالية المدرسة بيوم الشهيد والذى كرم من خلالها والدة الشهيد عبد الله الحمامى بدرعا تذكاريا تخليدا لسيرته العطرة ولذكراه الطيبة.