وكيل تعليم بورسعيد يفتتح معرض ختام الأنشطة التربوية بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية| صور

افتتح الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، معرض ختام الأنشطة التربوية بمدرسة ٦ أكتوبر الثانوية للبنات.

جاء ذلك بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية وعزيزة رفعت مدير عام إدارة شمال التعليمية وستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي.

وكيل تعليم بورسعيد يفتتح معرض مدرسة ٦ أكتوبر بنات 1000279108 1000279120 1000279111 1000279132 1000279099 1000279102 1000279123 1000279126 1000279114 1000279105

وأثناء جولة وكيل تعليم بورسعيد بأروقة المعرض، أشاد بتنوع الأنشطة التربوية للمواد الدراسية والتي اشتملت المجسمات والأعمال والمشغولات اليدوية صنع الطالبات بالإضافة لعدد من العروض التوضيحية باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة، مناقشا الطالبات حول معروضاتهم وسائل وخامات تنفيذها.

وأشاد وكيل تعليم بورسعيد بالمعروضات والمهارات التي اكتسبتها الطالبات واستخدام خامات من البيئة المحيطة في صنع أعمال ومشغولات موجها الشكر للقائمين على المعرض وللمعلمين والطلاب على الأعمال المتميزة بالمعرض.

كما شهد الدكتور محمد عبد التواب جانبا من احتفالية المدرسة بيوم الشهيد والذى كرم من خلالها والدة الشهيد عبد الله الحمامى بدرعا تذكاريا تخليدا لسيرته العطرة ولذكراه الطيبة.