سكن بديل لـ11 حالة.. محافظ بورسعيد يسدل الستار على حكاوى هدم الجميل |تفاصيل

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، مؤتمرا موسعا في قاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، لاستعراض الموقف الراهن في ملف تطوير ضاحية الجميل غرب بورسعيد ، ولتوضيح الحقائق و درء الشائعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور منصور بكري السكرتير العام و الاستاذ احمد البهي رئيس حي غرب و الأجهزة التنفيذية و الأحزاب و الإعلاميين و عدد من أهالي ضاحية الجميل بغرب بورسعيد

وفي بداية اللقاء ، أكد محافظ بورسعيد أن المؤتمر يهدف لتوضيح الحقائق للرأي العام حول ملف تطوير ضاحية الجميل غرب بورسعيد، نظرا لانتشار الشائعات واللغط خلال الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن بورسعيد كانت أول محافظة خالية من العشوائيات خلال عام 2018، وتم إزالة أكبر وأخطر البؤر العشوائية، وذلك ضمن أعمال التنمية التي جرت ببورسعيد مؤخرا في كافة المجالات.

وقال محافظ بورسعيد إن غرب بورسعيد يعد بمثابة تاريخ ، وكان لازما أن يشهد تطويرا على أعلى مستوى، تماشيا مع التطورات التي شهدتها بورسعيد.

وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على الارتقاء بحياة المواطنين، من خلال إقامة المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، لافتا إلى أن غرب بورسعيد شهد كيانات سياحية عملاقة تليق بمحافظة بورسعيد.

تفاصيل هدم ضاحية الجميل غرب بورسعيد 1000278832 1000278865 1000278799 1000278811 1000278844 1000278823 1000278835 1000278802 1000278859 1000278838 1000278805 1000278817 1000278829 1000278808 1000278792 1000278862 1000278841 1000278820 1000278787 1000278853

وخلال كلمته أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك شائعات كثيرة على السوشيال ميديا بشأن ضاحية الجميل، وكل ذلك لم يحدث.

وأكد أن الدولة تعمل على إزالة المنطقة العشوائية، وتعطي كل ذي حق حقه، ولا يضار مواطن له حق من الإزالة، مشيرا إلى أن المحافظة تركت للمواطنين كل الوقت بعد انتهاء عقودهم، حتى أنهم رفعوا قضايا بالمحاكم وجاءت جميعها في صالح المحافظة

وخلال اللقاء، سلم محافظ بورسعيد الوحدات البديلة للمستحقين من سكان ضاحية الجميل غرب بورسعيد بعدد 11 وحدة سكنية، وذلك في إطار ما تشهده المنطقة من تطوير بعد أن كانت عشوائية.

وقال اللواء عادل الغضبان، ان الفترة اللي فاتت كان في ضغط شديد أوي حبيت أوضح لأن في شائعات كتيرة بتتردد، واحنا شغالين بقالنا 5 سنين وتحديدًا منذ عام 2019، وأهالينا كان لازم نديهم حقهم.