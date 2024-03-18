سكن بديل لـ11 حالة.. محافظ بورسعيد يسدل الستار على حكاوى هدم الجميل |تفاصيل

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، مؤتمرا موسعا في قاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، لاستعراض الموقف الراهن في ملف تطوير ضاحية الجميل غرب بورسعيد ، ولتوضيح الحقائق و درء الشائعات.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور منصور بكري السكرتير العام و الاستاذ احمد البهي رئيس حي غرب و الأجهزة التنفيذية و الأحزاب و الإعلاميين و عدد من أهالي ضاحية الجميل بغرب بورسعيد
وفي بداية اللقاء ، أكد محافظ بورسعيد أن المؤتمر يهدف لتوضيح الحقائق للرأي العام حول ملف تطوير ضاحية الجميل غرب بورسعيد، نظرا لانتشار الشائعات واللغط خلال الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن بورسعيد كانت أول محافظة خالية من العشوائيات خلال عام 2018، وتم إزالة أكبر وأخطر البؤر العشوائية، وذلك ضمن أعمال التنمية التي جرت ببورسعيد مؤخرا في كافة المجالات.
وقال محافظ بورسعيد إن غرب بورسعيد يعد بمثابة تاريخ ، وكان لازما أن يشهد تطويرا على أعلى مستوى، تماشيا مع التطورات التي شهدتها بورسعيد.
وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على الارتقاء بحياة المواطنين، من خلال إقامة المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، لافتا إلى أن غرب بورسعيد شهد كيانات سياحية عملاقة تليق بمحافظة بورسعيد.
وخلال كلمته أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك شائعات كثيرة على السوشيال ميديا بشأن ضاحية الجميل، وكل ذلك لم يحدث.
وأكد أن الدولة تعمل على إزالة المنطقة العشوائية، وتعطي كل ذي حق حقه، ولا يضار مواطن له حق من الإزالة، مشيرا إلى أن المحافظة تركت للمواطنين كل الوقت بعد انتهاء عقودهم، حتى أنهم رفعوا قضايا بالمحاكم وجاءت جميعها في صالح المحافظة
وخلال اللقاء، سلم محافظ بورسعيد الوحدات البديلة للمستحقين من سكان ضاحية الجميل غرب بورسعيد بعدد 11 وحدة سكنية، وذلك في إطار ما تشهده المنطقة من تطوير بعد أن كانت عشوائية.
وقال اللواء عادل الغضبان، ان الفترة اللي فاتت كان في ضغط شديد أوي حبيت أوضح لأن في شائعات كتيرة بتتردد، واحنا شغالين بقالنا 5 سنين وتحديدًا منذ عام 2019، وأهالينا كان لازم نديهم حقهم.