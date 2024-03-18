عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتقديم التهنئة للنائب الجديد.. محافظ بورسعيد يزور الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

محافظ بورسعيد يقدم
محافظ بورسعيد يقدم التهنئة لنائب رئيس الهيئة

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قدم محافظ بورسعيد أسمى معاني التهنئة القلبية للواء محمد أحمد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الجديد بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

فى كل المواد.. وكيل تعليم بورسعيد يشدد على ضرورة مراجعة خطط تحركات الموجهين

حماة بورسعيد يدشن مبادرة “شباب الخير” بتوزيع أدوات نظافة على المساجد| صور

وأكد المحافظ أن الهيئة شهدت مزيدا من التقدم والإنجازات خلال الفترة الماضية، مشيدا بالتعاون المثمر الدائم مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصناعية بشرق بورسعيد وغيرها من المشروعات.

 

ومن جانبه، قدم نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الشكر لمحافظ بورسعيد على تهانيه، مشيدا بالطفرة التنموية والخدمية التي جرت ببورسعيد مؤخرا.

بورسعيد محافظ بورسعيد الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

تعرف على آخر تعديلات قانون الايجار القديم.. ومفاجأة لإنهاء الأزمة نهائيا

موضوعات متعلقة

فى كل المواد.. وكيل تعليم بورسعيد يشدد على ضرورة مراجعة خطط تحركات الموجهين

الغضبان يشيد بمستوى الوعي والثقافة لدى أئمة مساجد بورسعيد

محافظ بورسعيد يطالب بسرعة الإنتهاء من توصيل المرافق لمجمع الصناعات الجديد| صور

شـ.نقه بجنزير.. أب يتخلص من أكبر أبنائه في رمضان ببورسعيد

حماة بورسعيد يدشن مبادرة “شباب الخير” بتوزيع أدوات نظافة على المساجد| صور

استعدادات الأجهزة التنفيذية تحسباً لسقوط الأمطار في بورفؤاد

موضوعات تهم المواطن| محافظ بورسعيد يحاور المصلين عقب صلاة التراويح

كان يطرد جدتهم..تفاصيل جديدة في قضية مصرع طفل بورسعيد على يد والده

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين

صراخ واعترافات جريئة .. أبرز لقطات كهربا وعبد الله السعيد في رامز جاب من الآخر

بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر

قراءة القرآن من المصحف في التراويح.. الإفتاء: مباحة بشرط لا يعرفه كثيرون

الخارجية الأمريكية تعلق على خطط إسرائيل لاجتياح رفح وتهجير الفلسطينيين

فرق السما والأرض.. تعليق مثير من كهربا على صفقتي إمام عاشور وعبد الله السعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت لافت.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها | شاهد

قفطان لافت.. درة تثير الجدل رفقة زوجها وأصدقائها| شاهد

مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 8.. دينا الشربيني تدعو شريف سلامة لحضور حفل الهالوين

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها رفقة أصدقائها | شاهد

فيديو

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ