لتقديم التهنئة للنائب الجديد.. محافظ بورسعيد يزور الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قدم محافظ بورسعيد أسمى معاني التهنئة القلبية للواء محمد أحمد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الجديد بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وأكد المحافظ أن الهيئة شهدت مزيدا من التقدم والإنجازات خلال الفترة الماضية، مشيدا بالتعاون المثمر الدائم مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصناعية بشرق بورسعيد وغيرها من المشروعات.

ومن جانبه، قدم نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الشكر لمحافظ بورسعيد على تهانيه، مشيدا بالطفرة التنموية والخدمية التي جرت ببورسعيد مؤخرا.