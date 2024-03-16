حماة بورسعيد يدشن مبادرة “شباب الخير” بتوزيع أدوات نظافة علي المساجد| صور

دشنت أمانة الشباب بحزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد برئاسة المهندس كريم الحمزاوي مبادرة “شباب الخير” حيث استهدفت في أول مبادراتها توزيع ادوات التنظيف والمعطرات على المساجد وذلك بالاشتراك مع أمانتي حي المناخ والزهور.

قال محمد حمودة أمين المناخ لحماة وطن فى بورسعيد أن المبادرة استهدفت خمس مساجد بالمناخ وهي : مسجد مريم ، مسجد صالح سليم، مسجد الحسين مسجد الهدي، مسجد السمحاء.

بمساجد المناخ و الزهور حماة وطن بورسعيد يدشن مبادرة شباب الخير 1000277842 1000277866 1000277833 1000277779 1000277857 1000277869 1000277848 1000277839 1000277818 1000277863

واضاف الدكتور محمد الحفني امين الزهور لحماة وطن بورسعيد ان المبادرة استكملت فاعلياتها بعشر مساجد في الزهور وهي : مسجد التوحيد ،مسجد الغفور الرحيم، مسجد ميسرة ، مسجد الحمد ، مسجد الامام الشافعي، مسجد الحافظ، مسجد الفاروق ، مسجد قباء، مسجد الفرج ، مسجد الأمام البخاري.

قال يوسف بدرية امين مساعد الشباب ، ان المبادرة ستواصل فاعلياتها خلال شهر رمضان الفضيل لتشمل جميع احياء محافظة بورسعيد ، واضاف ان المبادرة تهدف الي الاهتمام ببيوت الله وإظهارها بالمظهر التي يليق بها.

يأتي هذا في إطار خطة حزب حماة الوطن ببورسعيد برئاسة المهندس محمد سلامة أمين عام الحزب بالمحافظة بتنفيذ عدد من الفعاليات يوميا خلال شهر رمضان المبارك تستهدف مشاركة أهالي بورسعيد فرحتهم بالإفطار خلال الشهر الكريم.