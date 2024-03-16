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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موضوعات تهم المواطن| محافظ بورسعيد يحاور المصلين عقب صلاة التراويح

محافظ بورسعيد يشارك
محافظ بورسعيد يشارك المصلين صلاة التراويح

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  ، صلاة التراويح بمسجد الرحمة الكائن بحي الشرق ، ووسط جموع من أبناء المحافظة .

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و عقب الصلاة ، تحدث محافظ بورسعيد مع عدد من المواطنين حول عدد من الموضوعات التي تهم المواطن البورسعيدي ، حيث يحرص محافظ بورسعيد منذ بداية شهر رمضان المبارك على أداء صلاة التراويح يوميا بمسجد مختلف من مساجد المحافظة ، متمنيا أن ينعاد الشهر الكريم على مصرنا في خير ورخاء وامان

محافظ بورسعيد يشارك المصلين صلاة التراويح

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و قدم محافظ بورسعيد  للمواطنين  التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم ، أعاده الله علي الأمتين العربية و الإسلامية بالخير واليمن و البركات.

 وحرص محافظ بورسعيد على الاستماع لآراء المواطنين حول أعمال التطوير التي تشهدها أحياء بورسعيد و تطلعاتهم لمزيد من التنمية والتطوير. 

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