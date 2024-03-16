موضوعات تهم المواطن| محافظ بورسعيد يحاور المصلين عقب صلاة التراويح

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، صلاة التراويح بمسجد الرحمة الكائن بحي الشرق ، ووسط جموع من أبناء المحافظة .
و عقب الصلاة ، تحدث محافظ بورسعيد مع عدد من المواطنين حول عدد من الموضوعات التي تهم المواطن البورسعيدي ، حيث يحرص محافظ بورسعيد منذ بداية شهر رمضان المبارك على أداء صلاة التراويح يوميا بمسجد مختلف من مساجد المحافظة ، متمنيا أن ينعاد الشهر الكريم على مصرنا في خير ورخاء وامان
و قدم محافظ بورسعيد للمواطنين التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم ، أعاده الله علي الأمتين العربية و الإسلامية بالخير واليمن و البركات.
وحرص محافظ بورسعيد على الاستماع لآراء المواطنين حول أعمال التطوير التي تشهدها أحياء بورسعيد و تطلعاتهم لمزيد من التنمية والتطوير.