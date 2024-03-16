موضوعات تهم المواطن| محافظ بورسعيد يحاور المصلين عقب صلاة التراويح

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، صلاة التراويح بمسجد الرحمة الكائن بحي الشرق ، ووسط جموع من أبناء المحافظة .

و عقب الصلاة ، تحدث محافظ بورسعيد مع عدد من المواطنين حول عدد من الموضوعات التي تهم المواطن البورسعيدي ، حيث يحرص محافظ بورسعيد منذ بداية شهر رمضان المبارك على أداء صلاة التراويح يوميا بمسجد مختلف من مساجد المحافظة ، متمنيا أن ينعاد الشهر الكريم على مصرنا في خير ورخاء وامان

محافظ بورسعيد يشارك المصلين صلاة التراويح 1000277732 1000277733 1000277734 1000277735 1000277736 1000277737 1000277738 1000277729 1000277730 1000277731

و قدم محافظ بورسعيد للمواطنين التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم ، أعاده الله علي الأمتين العربية و الإسلامية بالخير واليمن و البركات.

وحرص محافظ بورسعيد على الاستماع لآراء المواطنين حول أعمال التطوير التي تشهدها أحياء بورسعيد و تطلعاتهم لمزيد من التنمية والتطوير.