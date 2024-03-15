رمضان شهر الطاعات.. محافظ بورسعيد يؤدى صلاة الجمعة الأولى بمسجد لطفي شبارة

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، صلاة الجمعة الأولي من رمضان بمسجد لطفي شبارة بحي الشرق ، و بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وجاءت الخطبة تحت عنوان " رمضان شهر الطاعات " ، والتي حددتها وزارة الأوقاف ضمن أجندتها خلال شهر رمضان المبارك ، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

صلاة الجمعة الأولى بمسجد لطفي شبارة فى بورسعيد 1000277304 1000277292 1000277283 1000277295 1000277286 1000277298 1000277289 1000277301

وعقب الصلاة ، تبادل محافظ بورسعيد التهنئة مع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. كما تحدث مع عدد من المواطنين حول ما تشهده المحافظة من أعمال تنموية في كافة المجالات وايضا تطلعاتهم نحو مزيد من التطوير