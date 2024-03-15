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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رمضان شهر الطاعات.. محافظ بورسعيد يؤدى صلاة الجمعة الأولى بمسجد لطفي شبارة

صلاة الجمعة الأولى
صلاة الجمعة الأولى بمسجد لطفي شبارة فى بورسعيد

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، صلاة الجمعة الأولي من رمضان بمسجد لطفي شبارة بحي الشرق  ، و بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد  وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وجاءت الخطبة تحت عنوان " رمضان شهر الطاعات " ، والتي حددتها وزارة الأوقاف ضمن أجندتها خلال شهر رمضان المبارك ، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

صلاة الجمعة الأولى بمسجد لطفي شبارة فى بورسعيد

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وعقب الصلاة ، تبادل محافظ بورسعيد التهنئة مع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.  كما تحدث مع عدد من المواطنين حول ما تشهده المحافظة من أعمال تنموية في كافة المجالات وايضا تطلعاتهم نحو مزيد من التطوير

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