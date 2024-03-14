محافظ بورسعيد: البدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منطقة بحي الزهور

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بور أنه سيجرى تنفيذ خطة شاملة لتطوير منطقة على بن أبي طالب بحي الزهور ، وذلك على غرار المناطق السكنية التي شهدت تطوير و رفع كفاءة على أعلى مستوى ، ضمن خطوات التنمية المستدامة التي تشهدها المحافظة على كاف الأصعدة ،مشيرا الى أن التطوير سيشمل العمارات السكنية و الطرق و إقامة ملاعب و مسطحات خضراء وغيرها لتحقيق الواجهة الحضارية و الجمالية للمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ بورسعيد ،مع الأجهزة التنفيذية و رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد ، لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات ، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة ، ومدير الجهاز التنفيذي للمحافظة و جهاز تعمير سيناء ، مديريات الٱسكان والطرق ، والشركة القابضة لمياع الشرب والصرف الصحي و الهيئة القومية لمياه الشرب والتخطيط الاستراتيجي والادارة المالية والحوكمة والمشروعات ، و مؤسسة مشكاة نور و مقاولو المشروعات .

محافظ بورسعيد : البدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منطقة "على بن أبي طالب " 1000276873 1000276861 1000276849 1000276858 1000276846 1000276864

و شدد محافظ بورسعيد على سرعة وضع الدراسة ، للبدء في تنفيذ المشروع في أقرب وقت و التنسيق بين جميع الجهات المختصة.

كما وجه محافظ بورسعيد بإقامة سوق جديد نموذجي حضاري يضم كافة الباعة الجائلين بمنطقة على و مصمم على أحدث طراز ، حيث وجه بوضع دراسة تفصيلية لإقامة « سوق حضاري نموذجي» بمنطقة على بن ابي طالب بحي الزهور ، وذلك على غرار بازار بورسعيد الجديد ، و في إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية نموذجية تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة ، على أن يكون السوق على أكبر مساحة ممكنة مع تصميمه على أحدث طراز ليشمل محلات الأسماك و اللحوم و الخضروات و الفاكهة و المنافذ الخدمية، مع مراعاة التقسيم الأنسب للمحلات داخل السوق .

و خلال اللقاء ، وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بضرورة تكثيف حملات التوعية بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحي ، وذلك للحفاظ على ماتم إنجازه من أعمال تطوير غير مسبوقة بالمنطقة ، تعود على المواطن في المقام الأول.

وشهدت فاطمة الزهراء بحي الضواحي ، تطوير شامل تضمن التطوير رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب شبكة صرف صحى جديدة ، وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية .