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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن جهود شهر رمضان..التحفظ على موازين وطاولات وكراسي خلال حملة مكبرة بمناخ بورسعيد

حملات لإزالة الاشغالات
حملات لإزالة الاشغالات بمناخ بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية في حي المناخ بمحافظة بورسعيد برئاسة المهندس نعمان علي نعمان حملاتها المكبرة لمتابعة ورفع الاشغالات والمخالفات والتعديات علي نهر الطريق بعدد من الشوارع بنطاق الحي ومنها منطقة ٢ تعمير وخان الخليلي وشارغي العبور وسعد زغلول ، ضمن جهود الحي خلال شهر رمضان المبارك.

حملات لإزالة الاشغالات بمناخ بورسعيد

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أسفرت حملة مناخ بورسعيد عن  التحفظ علي موازين وطاولات وكراسي وإيداعها بمخزن الحي لحين إستكمال الإجراءات القانونية،  كما تم توقيع غرامات فورية ضد المخالفين،  وإزالة العديد من الإشغالات والمخالفات والتعديات الموضوعة بنهر الطريق، وإزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة ، وتم التنبيه علي المخالفين بعدم تكرار المخالفات ، كما تم توسعة الشوارع أمام الحركة المرورية .

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يأتي ذلك في إطار الحفاظ علي المظهر الحضاري لحي المناخ ، بمحافظة بورسعيد ومن خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي برئاسة المهندس نعمان علي نعمان للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع .

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