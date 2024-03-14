ضمن جهود شهر رمضان..التحفظ على موازين وطاولات وكراسي خلال حملة مكبرة بمناخ بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية في حي المناخ بمحافظة بورسعيد برئاسة المهندس نعمان علي نعمان حملاتها المكبرة لمتابعة ورفع الاشغالات والمخالفات والتعديات علي نهر الطريق بعدد من الشوارع بنطاق الحي ومنها منطقة ٢ تعمير وخان الخليلي وشارغي العبور وسعد زغلول ، ضمن جهود الحي خلال شهر رمضان المبارك.

حملات لإزالة الاشغالات بمناخ بورسعيد 1000276774 1000276773 1000276772 1000276771 1000276779 1000276778 1000276777 1000276776 1000276775

أسفرت حملة مناخ بورسعيد عن التحفظ علي موازين وطاولات وكراسي وإيداعها بمخزن الحي لحين إستكمال الإجراءات القانونية، كما تم توقيع غرامات فورية ضد المخالفين، وإزالة العديد من الإشغالات والمخالفات والتعديات الموضوعة بنهر الطريق، وإزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة ، وتم التنبيه علي المخالفين بعدم تكرار المخالفات ، كما تم توسعة الشوارع أمام الحركة المرورية .

يأتي ذلك في إطار الحفاظ علي المظهر الحضاري لحي المناخ ، بمحافظة بورسعيد ومن خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي برئاسة المهندس نعمان علي نعمان للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع .