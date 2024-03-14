وكيل صحة بورسعيد يتفقد مجمع المعامل المركزي ومكتب مراقبة أغذية المدينة

تفقد الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد بشكل مفاجئ مجمع المعامل المركزي بمحافظة بورسعيد وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية.

جاءت جولة وكيل صحة بورسعيد تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء ا.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف المرور الدوري علي جميع المنشأت الصحية .

وشملت جولة وكيل صحة بورسعيد التفقدية قسم الكيمياء و الڤيرولوچي وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والوقوف على مدى جاهزية المعمل كما تم متابعة اجراءات التطوير الجزئي وضم معمل الرصد البيئي.

جولات مكوكية لوكيل صحة بورسعيد 1000276769 1000276768 1000276767 1000276766 1000276765 1000276764

وفى ذات السياق تفقد وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد مكتب مراقبة اغذية بورسعيد وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل ومدي انضباط الرقابة علي السلع الغذائية لسلامة وصحة المواطنين.