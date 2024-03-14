رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار أعمال إحلال وتجديد خطي طرد العبور والأمل

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، عن سير العمل بتوسعات محطة معالجة بورفؤاد الجديدة هذا إلى جانب إحلال وتجديد خطى طرد الامل والعبور.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس مدينة بورفؤاد بأن عملية الإحلال والتجديد لخطي طرد العبور والأمل تتم بطول 11 كم بداية من محطة المعالجة وصولاً لمحطات الأمل والعبور، وأشار سيادته إلى أن تكلفة أعمال الإحلال والتجديد تخطت 100 مليون جنيه، منوهاً إلى أن الأعمال تسير على قدم وساق حيث تم الإنتهاء من مسافة 9 كم بنسبة إنجاز 75% .

كما أشار رئيس مدينة بورفؤاد ،بأن طاقة محطة الأمل التصميمية 30 الف م3/يوم ومحطة العبور بطاقة تصميمية 15 الف م3/ يوم بمدينة بورفؤاد، ويبلغ طول الخط 11 كم وقطر 600 مم ، والذى يغطى نطاق خدمته حوالى 70 % من مدينة بورفؤاد بالكامل، موجهاً بالإسراع في معدلات التنفيذ والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة بالعمل.

كما أكد رئيس مدينة بورفؤاد ، أن المدينة تشهد حالياً خطة موسعة لإنشاء وتطوير وتوسعة محطات الصرف الصحي، وذلك لاستيعاب المشروعات القومية الجديدة، وتماشياً مع الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة على كافة الأصعدة، وذلك لخدمة منطقة حي الفيروز بمدينة بورفؤاد، حيث تم توسعة محطة الصرف الصحي على أعلى درجة من الكفاءة، لتقدم خدمة متميزة لقاطني مشروع الإسكان الجديد، وذلك تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف و جهاز تنفيذي مشروعات بورسعيد.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد الى أن توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بورفؤاد بلغت تكلفتها ٥٨٥ مليون جنية والتي تقدر طاقتها التصميمية بـ 37500 متر مكعب في اليوم، لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعي جنوب مدينة بورفؤاد، مشيراً إلى أن العمل يسير على قدم وساق للالتزام بالموعد المحدد لتنفيذ المشروع، ولفت سيادته أن المحافظة أنفقت مبالغ ضخمة لترفيق مشروعات الإسكان على أعلى مستوى، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق السكنية الجديدة.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على التنسيق بين جميع الجهات المختصة بالأعمال، والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات، مؤكداً على تقديم كافة الدعم للأجهزة التنفيذية، لإقامة المشروعات الجديدة على أعلى مستوى.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد الى أن المدينة تشهد معدلات كبيرة من أعمال التنمية، والتي جرت بالتوازي في مختلف المجالات، وساهمت في تغيير نوعية الحياة.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورفؤاد، تماشياً مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات.

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ووجه رئيس مدينة بورفؤاد بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروعات وتذليل اي عقبات قد تواجه الانتهاء من المشروعات ، وإعداد تقارير تتضمن مستجدات العمل أولاً بأول ومتابعة الخطة الزمنية لتنفيذ الأعمال.

و أكد رئيس مدينة بورفؤاد أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية