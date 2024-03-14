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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس ضواحى بورسعيد تتابع بدء التشغيل التجريبي لسوق الهنا الحضاري المطور

سوق الهنا بضواحى
سوق الهنا بضواحى بورسعيد

تفقدت سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد  جهود نقل وتسكين الباعة الجائلين بسوق الهنا الحضاري المطور بمنطقة خديجة ب، معلنة عن بدء التشغيل التجريبي للسوق المقام على مساحة حوالي 1700م بحضور الاستاذه ايمان سعد المشرف العام.

وقالت رئيس ضواحى بورسعيد إن التشغيل التجريبي لسوق الهنا الحضاري الحضري المطور الذي تم إنشاؤه على مساحة حوالي 1700 م2 كأحد مشروعات المحافظة لتطوير الاسواق العشوائيه قد بدأ وجرى نقل الباعة الجائلين من الشوارع المحيطة وتسكينهم في السوق المطور لتحقيق الانضباط في الشوارع وتسهيل حركة المرور ومواجهة الإشغالات وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع جهود التنمية التى تشهدها المحافظة في كافة المجالات والذي تم تنفيذه تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

وأوضحت  أنّ السوق المطور يتضمن العديد من الأنشطة منها الخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية والأسماك واللحوم والخردوات والمنتجات المتنوعة لتوفير احتياجات المواطنين وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع الحى ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات لافته إلى تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين

 واشارت رئيس ضواحى بورسعيد الى أنّه من المقرر افتتاح السوق رسميا للعمل قريبا لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت رئيس الحى أنه تم إنهاء كافة إجراءات تسليم المحلات للمستحقين وإصدار خطابات التسليم وعقود التخصيص لهم من قبل إدارة التعاون الانتاجى بالمحافظة بالتعاون مع إدارة الأسواق بالحى.

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وأوضحت أنه تم مراجعه ترقيم المحلات والتأكد من جاهزيتها للتسليم وطالبت رئيس الحى أصحاب المحلات بالبدء في إنهاء كافة التشطيبات الداخليه المحلات وبدء ممارسة نشاطهم التجارى داخل السوق كما شددت على الباعه الجائلين الذين حصلوا على محلات بديلة لهم داخل السوق بازاله كافة الإشغالات والتعديات الخاصة بهم خارج السوق واكدت أنه سيتم سحب تخصيص المحل الخاص بهم في حال عدم ازاله الأشغالات بالشوارع والميادين المحيطة بالمنطقة مشيره بأنه تم إنشاء السوق على أعلى مستوى حضارى للقضاء على اشغالات وتعديات الباعة الجائلين بالشوارع وإعادة الوجه الحضاري للمنطقة وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء أسواق حضارية بديلة للأسواق العشوائية.

سوق الهنا بضواحى بورسعيد

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وأضافت رئيس الحى أنه تم الانتهاء من رصف الشوارع المحيطة بمبنى السوق بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الداخلية اللازمة للسوق والذى يضم 76 محلا تجاريا منها 15 محل استثمارى ويقع على مساحة 1700 م وذلك بهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق، لافتة إلى أن إنشاء السوق يأتى ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة ب، بالضواحي في  إطار خطة المحافظة لإزالة كل الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة لخدمة أهالى المنطقه وذلك بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي

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