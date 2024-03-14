رئيس ضواحى بورسعيد تتابع بدء التشغيل التجريبي لسوق الهنا الحضاري المطور

تفقدت سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد جهود نقل وتسكين الباعة الجائلين بسوق الهنا الحضاري المطور بمنطقة خديجة ب، معلنة عن بدء التشغيل التجريبي للسوق المقام على مساحة حوالي 1700م بحضور الاستاذه ايمان سعد المشرف العام.

وقالت رئيس ضواحى بورسعيد إن التشغيل التجريبي لسوق الهنا الحضاري الحضري المطور الذي تم إنشاؤه على مساحة حوالي 1700 م2 كأحد مشروعات المحافظة لتطوير الاسواق العشوائيه قد بدأ وجرى نقل الباعة الجائلين من الشوارع المحيطة وتسكينهم في السوق المطور لتحقيق الانضباط في الشوارع وتسهيل حركة المرور ومواجهة الإشغالات وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع جهود التنمية التى تشهدها المحافظة في كافة المجالات والذي تم تنفيذه تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

وأوضحت أنّ السوق المطور يتضمن العديد من الأنشطة منها الخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية والأسماك واللحوم والخردوات والمنتجات المتنوعة لتوفير احتياجات المواطنين وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع الحى ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات لافته إلى تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين

واشارت رئيس ضواحى بورسعيد الى أنّه من المقرر افتتاح السوق رسميا للعمل قريبا لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت رئيس الحى أنه تم إنهاء كافة إجراءات تسليم المحلات للمستحقين وإصدار خطابات التسليم وعقود التخصيص لهم من قبل إدارة التعاون الانتاجى بالمحافظة بالتعاون مع إدارة الأسواق بالحى.

وأوضحت أنه تم مراجعه ترقيم المحلات والتأكد من جاهزيتها للتسليم وطالبت رئيس الحى أصحاب المحلات بالبدء في إنهاء كافة التشطيبات الداخليه المحلات وبدء ممارسة نشاطهم التجارى داخل السوق كما شددت على الباعه الجائلين الذين حصلوا على محلات بديلة لهم داخل السوق بازاله كافة الإشغالات والتعديات الخاصة بهم خارج السوق واكدت أنه سيتم سحب تخصيص المحل الخاص بهم في حال عدم ازاله الأشغالات بالشوارع والميادين المحيطة بالمنطقة مشيره بأنه تم إنشاء السوق على أعلى مستوى حضارى للقضاء على اشغالات وتعديات الباعة الجائلين بالشوارع وإعادة الوجه الحضاري للمنطقة وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء أسواق حضارية بديلة للأسواق العشوائية.

سوق الهنا بضواحى بورسعيد 1000276752 1000276751 1000276750 1000276749 1000276748 1000276747 1000276757 1000276746 1000276756 1000276745 1000276755 1000276744 1000276754 1000276743 1000276753

وأضافت رئيس الحى أنه تم الانتهاء من رصف الشوارع المحيطة بمبنى السوق بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الداخلية اللازمة للسوق والذى يضم 76 محلا تجاريا منها 15 محل استثمارى ويقع على مساحة 1700 م وذلك بهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق، لافتة إلى أن إنشاء السوق يأتى ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة ب، بالضواحي في إطار خطة المحافظة لإزالة كل الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة لخدمة أهالى المنطقه وذلك بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي