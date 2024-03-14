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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرفة ملاحة بورسعيد تشيد بقرار هيئة قناة السويس لتشغيل خدمة رباط السفن

النائب عادل اللمعى
النائب عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد

وجَّهت غرفة ملاحة بورسعيد الشكر إلى  الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على استجابته السريعة لطلبات التوكيلات الملاحية ومشغلي وملاك السفن العابرة للقناة، بتطوير خدمة رباط السفن المقدمة وتأديتها من خلال محطات الإرشاد الأرضية الموجودة على طول القناة، جاء ذلك نتاجاً للتعاون المثمر بين غرفة الملاحة ببورسعيد وهيئة قناة السويس.

وأشاد عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، بالقرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة وفقا للمنشور رقم(1) لعام 2024  علي موقعها الإلكتروني ببدء المرحلة الأولى من تشغيل خدمة الرباط من محطات الإرشاد وتعميمها على كافة أنواع السفن العابرة باستثناء بعض السفن ذات الحمولة الأكبر والغاطس الأكبر والسفن ذات المساحة الكبيرة المعرضة للهواء، حيث ستستقبل تلك الحالات خدمة الرباط على متن السفينة لحين الانتهاء من تشغيل خدمة الرباط من محطات الإرشاد الأرضية بكامل طاقتها.

وأكد "اللمعي"، أن انتهاء المرحلة الأولى من تطوير خدمة الرباط وتشغيلها من خلال محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة سيتيح استقبال كافة الملاحظات من العملاء  عن مستوى الخدمة المقدمة واستيفائها في المرحلة الثانية ضمن سعي الهيئة الدائم للتطوير.

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كما ثمن رئيس غرفة بورسعيد، على قرار الهيئة بتخفيض الغرامات المفروضة على السفن العابرة التي تنطبق عليها اشتراطات تقديم الخدمة من على متن السفينة  في حال رفضها استقبال خدمة الرباط على متنها من 32 ألف دولار نظير (فرض قاطرة تحمل قارب الرباط ومعداته) إلى 5 آلاف دولار فقط.

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