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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة التراويح بمسجد "أم القرى" بحي الضواحي

صلاة التراويح رابع
صلاة التراويح رابع أيام رمضان فى بورسعيد

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، صلاة التراويح بمسجد أم القرى بحي الضواحي، و ذلك وسط جموع من أبناء المحافظة .

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و عقب الصلاة ، التقى محافظ بورسعيد عددا من المواطنين و قدم لهم التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم ، أعاده الله علي الأمتين العربية و الإسلامية بالخير واليمن و البركات ، كما حرص محافظ بورسعيد على الاستماع لآراء المواطنين حول أعمال التطوير التي شهدها حي الضواحي و تطلعاتهم لمزيد من التنمية والتطوير

صلاة التراويح رابع أيام رمضان فى بورسعيد

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وتحدث محافظ بورسعيد مع عدد من المواطنين حول عدد من الموضوعات التي تهم المواطن البورسعيدي ، حيث يحرص محافظ بورسعيد منذ بداية شهر رمضان المعظم على أداء صلاة التراويح يوميا بمسجد مختلف من مساجد المحافظة ، متمنيا أن ينعاد الشهر الكريم على مصرنا في خير ورخاء وامان

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