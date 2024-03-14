محافظ بورسعيد يؤدي صلاة التراويح بمسجد "أم القرى" بحي الضواحي

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، صلاة التراويح بمسجد أم القرى بحي الضواحي، و ذلك وسط جموع من أبناء المحافظة .
و عقب الصلاة ، التقى محافظ بورسعيد عددا من المواطنين و قدم لهم التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم ، أعاده الله علي الأمتين العربية و الإسلامية بالخير واليمن و البركات ، كما حرص محافظ بورسعيد على الاستماع لآراء المواطنين حول أعمال التطوير التي شهدها حي الضواحي و تطلعاتهم لمزيد من التنمية والتطوير
وتحدث محافظ بورسعيد مع عدد من المواطنين حول عدد من الموضوعات التي تهم المواطن البورسعيدي ، حيث يحرص محافظ بورسعيد منذ بداية شهر رمضان المعظم على أداء صلاة التراويح يوميا بمسجد مختلف من مساجد المحافظة ، متمنيا أن ينعاد الشهر الكريم على مصرنا في خير ورخاء وامان