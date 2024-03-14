محافظ بورسعيد يؤدي صلاة التراويح بمسجد "أم القرى" بحي الضواحي

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، صلاة التراويح بمسجد أم القرى بحي الضواحي، و ذلك وسط جموع من أبناء المحافظة .

و عقب الصلاة ، التقى محافظ بورسعيد عددا من المواطنين و قدم لهم التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم ، أعاده الله علي الأمتين العربية و الإسلامية بالخير واليمن و البركات ، كما حرص محافظ بورسعيد على الاستماع لآراء المواطنين حول أعمال التطوير التي شهدها حي الضواحي و تطلعاتهم لمزيد من التنمية والتطوير

صلاة التراويح رابع أيام رمضان فى بورسعيد 1000277017 1000276993 1000277008 1000277020 1000277011 1000276999 1000277023 1000277002 1000277014 1000276996 1000277026 1000277005

وتحدث محافظ بورسعيد مع عدد من المواطنين حول عدد من الموضوعات التي تهم المواطن البورسعيدي ، حيث يحرص محافظ بورسعيد منذ بداية شهر رمضان المعظم على أداء صلاة التراويح يوميا بمسجد مختلف من مساجد المحافظة ، متمنيا أن ينعاد الشهر الكريم على مصرنا في خير ورخاء وامان