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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

فى كل المواد.. وكيل تعليم بورسعيد يشدد على ضرورة مراجعة خطط تحركات الموجهين

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد يشدد على متابعة خطط العاملين بمركز التطوي

تفقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد خلال جولة مكوكية مقرات مركز التطوير التكنولوجي وإدارة جنوب التعليمية ومقر التوجيه الفني لإدارة شمال التعليمية الملحق على مدرسة ناصر الإعدادية للبنات. 
 

وكيل تعليم بورسعيد يشدد على متابعة خطط العاملين بمركز التطوير

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حيث تفقد وكيل تعليم بورسعيد مركز التطوير التكنولوجي مشددا على متابعة خطط العاملين بالمركز مع ضرورة تسليم تقارير بنتيجة الخطط يوميا ومراجعة التوقيعات في دفاتر الأمن بالمدارس والمؤسسات التعليمية المستهدفة بالزيارة. 

وفي إدارة جنوب التعليمية استقبل  العجمي فرح مدير عام الإدارة ووكيلتها الأستاذة عبير درويش وكيل تعليم بورسعيد، حيث تفقد سيادته عددا من الأقسام بالإدارة، موجها بمراجعة احتياجات كل قسم من الموظفين لضمان انتظام العمل بالشكل الأمثل.

واختتم وكيل الوزارة الجولة بتفقد مقر التوجيه الفني لإدارة شمال التعليمية وغرف القيد والحفظ، كما تفقد مقر إدارة الوسائل التعليمية وتوجيه المكتبات الملحقة على مدرسة ناصر الإعدادية للبنات

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وشدد وكيل تعليم بورسعيد على ضرورة مراجعة خطط تحركات الموجهين في كل المواد.

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