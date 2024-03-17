فى كل المواد.. وكيل تعليم بورسعيد يشدد على ضرورة مراجعة خطط تحركات الموجهين

تفقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد خلال جولة مكوكية مقرات مركز التطوير التكنولوجي وإدارة جنوب التعليمية ومقر التوجيه الفني لإدارة شمال التعليمية الملحق على مدرسة ناصر الإعدادية للبنات.



وكيل تعليم بورسعيد يشدد على متابعة خطط العاملين بمركز التطوير 1000278238 1000278229 1000278250 1000278241 1000278220 1000278374 1000278232 1000278244 1000278223 1000278235 1000278247 1000278226



حيث تفقد وكيل تعليم بورسعيد مركز التطوير التكنولوجي مشددا على متابعة خطط العاملين بالمركز مع ضرورة تسليم تقارير بنتيجة الخطط يوميا ومراجعة التوقيعات في دفاتر الأمن بالمدارس والمؤسسات التعليمية المستهدفة بالزيارة.



وفي إدارة جنوب التعليمية استقبل العجمي فرح مدير عام الإدارة ووكيلتها الأستاذة عبير درويش وكيل تعليم بورسعيد، حيث تفقد سيادته عددا من الأقسام بالإدارة، موجها بمراجعة احتياجات كل قسم من الموظفين لضمان انتظام العمل بالشكل الأمثل.

واختتم وكيل الوزارة الجولة بتفقد مقر التوجيه الفني لإدارة شمال التعليمية وغرف القيد والحفظ، كما تفقد مقر إدارة الوسائل التعليمية وتوجيه المكتبات الملحقة على مدرسة ناصر الإعدادية للبنات

وشدد وكيل تعليم بورسعيد على ضرورة مراجعة خطط تحركات الموجهين في كل المواد.