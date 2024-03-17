محافظ بورسعيد يطالب بسرعة الإنتهاء من توصيل المرافق لمجمع الصناعات الجديد| صور

طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق لمجمع الصناعات المغذية الجديد 3 يوليو، وخاصة إنهاء توصيل الكهرباء للمجمع الصناعي الجديد، الذي قاربت أعمال إنشاؤه على الانتهاء، وذلك ضمن أعمال إقامة مجمع الصناعات الثالث، الذي يأتي في إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها بورسعيد مؤخراً ، ويجرى حاليا تكثيف العمل في رصف وانشاء الطرق الداخلية و المحيطة بالمجمع الصناعي الجديد .

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق لمجمع الصناعات 1000278370 1000278371 1000278372 1000278373 1000278374 1000278364 1000278365 1000278366 1000278367 1000278368 1000278369

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد ، لمتابعة سير الأعمال بعدد من المشروعات الصناعية الجديدة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، حيث رافقه اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بالجنوب، والمهندس عماد البرشة مدير مديرية الاسكان و المهندس طارق نوفل والمهندس عمرو نوفل .

ووجه محافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات العمل لسرعة البدء في تشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، مشيراً إلى أن العمل وصل لمراحل متقدمة في إنشاء المجمع، ويشمل المجمع الصناعي : 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة "مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية) حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي "180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725"، لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع .

كان محافظ بورسعيد، قد وجه بسرعة إقامة المجمع الصناعي الجديد، والذي يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.