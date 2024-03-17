الغضبان يشيد بمستوى الوعي والثقافة لدى أئمة مساجد بورسعيد

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عددا من أئمة المساجد بالمحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ بورسعيد مع مشايخ وأئمة المساجد ، بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.





وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد الشهر المبارك على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

ورحب اللواء عادل الغضبان، بالدعاة والأئمة، قائلًا: "أنني أتشرف بوجودي مع الدعاة ومعمرين مساجد الله"، مؤكداً على الدور المهم لأئمة المساجد والعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الديني بجميع القضايا المجتمعية، ودعم جهود الدولة المصرية التي تعمل في جميع الاتجاهات، لافتا إلى أهمية تقديم الخطاب الديني بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية، وتقديم كافة الدعم لمديرية الأوقاف بالمحافظة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته لما لمسه من وعى وثقافة و علم لدى أئمة مساجد بورسعيد ، خلال أداءه صلوات التراويح منذ بداية شهر رمضان المعظم ، مشيرا ألى الدور الهام لإمام المسجد في ربط المصليين بالمساجد من خلال قوته العلمية و الدينية والثقافية وقدرته على إيصال المعلومة للمصليين بأسلوب حسن وسلس .

محافظ بورسعيد يشيد بمستوى الوعي و الثقافة لدى أئمة مساجد بورسعيد 1000278304 1000278307 1000278280 1000278271 1000278283 1000278286 1000278265 1000278298 1000278310 1000278259

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لأئمة و مشايخ محافظة بورسعيد ، كما حثهم على مواصلة الاجتهاد و العلم و تطوير أسلوب الخطاب الديني ، مشيرا إلى أنه سوف يتم عقد اجتماع أسبوعي لتكريم المتميزين من أئمة المساجد ببورسعيد .

وأكد المحافظ أنه سيتم توزيع جوائز المسابقة الرمضانية الدينية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك ، وذلك حتى يتسنى لابناءنا من حفظة القرآن الذهاب للمساجد باستمرار خلال الشهر المبارك ، وأشار محافظ بورسعيد إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع الأئمة لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التوعوية، ومتابعة سير العمل في مديرية أوقاف بورسعيد وتقديم الدعم الكامل انطلاقاً من أهمية دور أئمة المساجد الكبير، وتقديرا لجهودهم المتواصلة في العمل الديني والتوعوي.



من جانبه ، تقدم الدكتور جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد ، بالشكر لمحافظ بورسعيد على رعايته ودعمه المستمر لأوقاف بورسعيد سواء الدعم المادي او المعنوي، مؤكدا أن محافظ بورسعيد حريص دائما علي زيارة معظم المساجد، ويسعى دائما لمعرفة أحوال المواطنين والعاملين في مختلف الجهات.

جدير بالذكر أن اللقاء بدأ بمقرأة قرآنية للأئمة بسورة النبأ ، وقام محافظ بورسعيد بتكريم الشيخ أحمد متولى والشيخ أحمد النادي ، والشيخ محمود مرعي ، تقديرا لجهودهم في العمل التوعوي والديني.

من جانبهم، وجه أئمة المساجد الشكر لمحافظ بورسعيد على عقد اللقاءات المثمرة بشكل مستمر وتبادل الآراء في العديد من الموضوعات المجتمعية وتقديم الدعم.

كما حرص المحافظ على عقد حلقة نقاشية مع الأئمة لمعرفة آرائهم حول التطوير الذي تشهده بورسعيد وتطلعاتهم نحو مزيد من التنمية .