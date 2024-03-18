تطوير ستالنجراد بورسعيد بطلاء واجهات العمارات وتجميل وإضاءة الشارع بأعمدة ديكورية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة بشارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ والمنطقة السكنية المحيطة به، بما يتماشي مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و العميد نعمان على رئيس حي المناخ والشركات المنفذة لمشروع التطوير
واستعرض محافظ بورسعيد نسب ومعدلات الأعمال الجارية حتى الآن، حيث أكد أن أعمال التطوير تشمل طلاء واجهات العمارات و تجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال رصف وتوسعة الطريق ، و تأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى ،وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات والعلامات المرورية ، وزيادة المسطحات الخضراء.
ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع والمنطقة المحيطة به ، وذلك بما يحقق الشكل الحضاري والجمالي بالمنطقة ويسهم في تيسير حركة مرور السيارات والمشاة ، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد.