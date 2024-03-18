عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير ستالنجراد بورسعيد بطلاء واجهات العمارات وتجميل وإضاءة الشارع بأعمدة ديكورية

بينها أعمال رصف وتوسعة
بينها أعمال رصف وتوسعة الطريق اعمال تطوير ستالنجراد بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة بشارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ والمنطقة السكنية المحيطة به، بما يتماشي مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري  وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ  و العميد نعمان على رئيس حي المناخ والشركات المنفذة لمشروع التطوير

بينها أعمال رصف وتوسعة الطريقاعمال تطوير ستالنجراد بورسعيد

1000278920
1000278920
1000278932
1000278932
1000278944
1000278944
1000278911
1000278911
1000278956
1000278956
1000278923
1000278923
1000278935
1000278935
1000278947
1000278947
1000278914
1000278914
1000278959
1000278959
1000278938
1000278938
1000278917
1000278917
1000278908
1000278908
1000278950
1000278950
1000278941
1000278941

واستعرض محافظ بورسعيد نسب ومعدلات الأعمال الجارية حتى الآن، حيث أكد أن أعمال التطوير تشمل طلاء واجهات العمارات و تجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال رصف وتوسعة الطريق ، و تأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى ،وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات والعلامات المرورية ، وزيادة المسطحات الخضراء.

لتقديم التهنئة للنائب الجديد.. محافظ بورسعيد يزور الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

حماة بورسعيد يدشن مبادرة “شباب الخير” بتوزيع أدوات نظافة على المساجد| صور

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع والمنطقة المحيطة به ، وذلك بما يحقق الشكل الحضاري والجمالي بالمنطقة ويسهم في تيسير حركة مرور السيارات والمشاة ، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد.

بورسعيد الخدمات المقدمة للمواطنين الشركات المنفذة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد زيادة المسطحات الخضراء محافظ بورسعيد منظومة الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

تعرف على آخر تعديلات قانون الايجار القديم.. ومفاجأة لإنهاء الأزمة نهائيا

منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة بهذه المحافظات

موضوعات متعلقة

لتقديم التهنئة للنائب الجديد.. محافظ بورسعيد يزور الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

فى كل المواد.. وكيل تعليم بورسعيد يشدد على ضرورة مراجعة خطط تحركات الموجهين

الغضبان يشيد بمستوى الوعي والثقافة لدى أئمة مساجد بورسعيد

محافظ بورسعيد يطالب بسرعة الإنتهاء من توصيل المرافق لمجمع الصناعات الجديد| صور

شـ.نقه بجنزير.. أب يتخلص من أكبر أبنائه في رمضان ببورسعيد

حماة بورسعيد يدشن مبادرة “شباب الخير” بتوزيع أدوات نظافة على المساجد| صور

استعدادات الأجهزة التنفيذية تحسباً لسقوط الأمطار في بورفؤاد

موضوعات تهم المواطن| محافظ بورسعيد يحاور المصلين عقب صلاة التراويح

ترشيحاتنا

أمريكا وكوريا الجنوبية يعدان مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن الأسلحة النووية

بابها مفتوح وخيرها ممنوح.. فضل التوبة وأهميتها في شهر رمضان

أغرب من الخيال.. سيدة تستغيث من زوجها: بياكل زجاج النيش| فيديو

الاتحاد الأوروبي يوافق على معاقبة المستوطنين الإسرائيليين

مسئول إسرائيلي: تشاؤم في تل أبيب من مفاوضات الدوحة بشأن الرهائن

تركيا تتخذ إجراءات صارمة ضد شركة ميتا.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت لافت.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها | شاهد

قفطان لافت.. درة تثير الجدل رفقة زوجها وأصدقائها| شاهد

مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 8.. دينا الشربيني تدعو شريف سلامة لحضور حفل الهالوين

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها رفقة أصدقائها | شاهد

فيديو

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ