تطوير ستالنجراد بورسعيد بطلاء واجهات العمارات وتجميل وإضاءة الشارع بأعمدة ديكورية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة بشارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ والمنطقة السكنية المحيطة به، بما يتماشي مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و العميد نعمان على رئيس حي المناخ والشركات المنفذة لمشروع التطوير

بينها أعمال رصف وتوسعة الطريقاعمال تطوير ستالنجراد بورسعيد 1000278920 1000278932 1000278944 1000278911 1000278956 1000278923 1000278935 1000278947 1000278914 1000278959 1000278938 1000278917 1000278908 1000278950 1000278941

واستعرض محافظ بورسعيد نسب ومعدلات الأعمال الجارية حتى الآن، حيث أكد أن أعمال التطوير تشمل طلاء واجهات العمارات و تجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال رصف وتوسعة الطريق ، و تأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى ،وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات والعلامات المرورية ، وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع والمنطقة المحيطة به ، وذلك بما يحقق الشكل الحضاري والجمالي بالمنطقة ويسهم في تيسير حركة مرور السيارات والمشاة ، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد.