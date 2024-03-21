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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الأمين

محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الأمين

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة لشارع الأمين بدءاً من تقاطعه مع شارع عادل الشربيني وحتى العبور، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لجميع أحياء المحافظة، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمهندسة إحسان بورما، مدير مديرية الطرق.

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الأمين

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واستعرض محافظ بورسعيد نسب ومعدلات الأعمال التي تمت في التطوير حتى الآن، حيث أشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل، وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

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ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقا لخطة زمنية محددة لرفع كفاءة منظومة الطرق ولتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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