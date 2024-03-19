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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يشهد فاعليات معرض ختام الأنشطة التربوية للصفوف الأولى

صدى البلد

شهد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، انطلاق فاعليات معرض ختام الأنشطة التربوبة للتعليم الابتدائي والصفوف الأولى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة عبد السلام رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد و محمود بدوي مدير عام التعليم العام ولفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وشهد محافظ بورسعيد فاعليات معرض ختام أنشطة توجيه الصفوف الأولى المقام بنادي المعارف الرياضي والذي شارك فيه 75 مدرسة للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية بمعروضاتهم اليدوية ووسائل الإيضاح من صنع الطلاب.

وتفقد محافظ بورسعيد أروقة المعرض الممتدة بمساحة النادي الاجتماعي مستمعا لشرح الطلاب حول معروضاتهم ووسائل الإيضاح التي أعدوها بأنفسهم تحت اشراف معلميهم.

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وأثنى محافظ بورسعيد على جودة المعروضات والمنتجات المنتشرة بجميع أقسام المعرض مشيرا إلى أن التزام الطلاب بالحضور إلى المدرسة هو أساس ابداعاتهم نظرا لممارستهم مختلف أنواع الأنشطة التربوية داخل المكان الشرعي لتلقي العلم وهو المدرسة.

بحضور رئيس الادارة المركزية للتعليم بالوزارة محافظ بورسعيد يشهد فاعليات

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وأشاد محافظ بورسعيد بعروض وأنشطة الطلاب،  والتي شملت عرض  حفل استعراض غنائي  و أعمال مجسمات من صنع الطلاب بنادي المعارف الرياضي،  كما وجه الشكر لوكيل وزارة الترببة والتعليم ببورسعيد لحرصه على توفير مختلف الأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية قدرات ومهارات الطلاب.

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة الدعم لمديرية التربية والتعليم،  لاستمرار تنفيذ كافة الانشطة الطلابية التي تساهم في تأهيل الطلاب وتنمية مهاراتهم،  مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتوفير أكبر قدر من البرامج والأنشطة الثقافية للطلاب في المدارس،  إلى جانب المواد الدراسية،  لتحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية،  و ربط الطلاب بالمدرسة و تأهليهم بالشكل الامثل.

وعلى هامش المعرض أقيمت العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية الجماعية والفردية بمشاركة عدد من طلاب المدارس وقد لاقت جميع فقراته استحسان وقبول الحاضرين.

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