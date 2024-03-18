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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يشارك "الأطفال الأيتام" بدار تحسين الصحة الإفطار الرمضاني

محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه بتلبية كافة مطالب واحتياجات

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الأطفال نزلاء دار تحسين الصحة ، الإفطار الرمضاني، بحضور المهندس محمد السيد  والأستاذ جمال زين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي  وعدد من الجهات التنفيذية .

محافظ بورسعيد يوجه بتلبية كافة مطالب واحتياجات نزلاء دار رعاية الأطفال

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ووسط مشاعر البهجة والمودة ،، أكد محافظ بورسعيد، حرصه على الوجود في تلك المناسبة، وسط نزلاء دار تحسين الصحة ، ومشاركة الأطفال الأيتام الإفطار الرمضاني، ووجه محافظ بورسعيد، بتوفير كل أوجه الرعاية لجميع المقيمين في الجمعية التابعة للتضامن الاجتماعي، وضرورة الاهتمام بهم صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا ليكونوا إضافة طيبة للمجتمع، مشيرا إلى أننا جميعا مسؤولون عن توفير الأجواء المناسبة لهم وتوفير حياة مستقرة ومتكاملة في مقر إقامتهم.

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وخلال تناوله وجبة الإفطار مع الأطفال المقيمين بجمعية تحسين الصحة ،  أبدى المحافظ حرصه الشديد بالتواجد مع الأطفال في الدار، مشيرًا إلى أن دورنا هو إدخال السعادة والبهجة عليهم  ومشاركتهم في جميع المناسبات والاحتفالات.

ووجه محافظ بورسعيد بتلبية كافة مطالب واحتياجات نزلاء الدار، وتكثيف الأنشطة والمهرجانات الرياضية والثقافية واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها والتركيز علي توعية الأبناء وشدد محافظ بورسعيد علي مسؤولي الدار بضرورة الإستغلال الأمثل لطاقات الأطفال في كافة المجالات الفنية والثقافية بخلاف الإهتمام بالجوانب الاجتماعية والنفسية.

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