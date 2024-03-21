أخبار الفن| الفستان المتسبب في خناقة سمية الخشاب وأيتن عامر.. وهند صبري: مبدئي بالحياة لا يتجزأ

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..



مسلسل ب 100 راجل الحلقة 11.. سمية الخشاب تغير اسمها وشكلها

شهد مسلسل ب 100 راجل الحلقة 11 تطورا جديدا فى الأحداث حيث اتفق عبد الله وصقر على تزييف وفاة غالية و«مشيقة» عن طريق سمهما في النيابة ليتم نقلهما لأقرب مستشفى وأثناء هذا يتفقان مع المستشفى لتخبر الشرطة أنهما توفيا وقبل أن تدخل الشرطة من أجل أخذهما للدفن يتم تغييرهما ووضع جثتان ماتا بالسم من أجل تقرير الطب الشرعي المقرر تقديمه للشرطة.

تكريم يسرا في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

ينطلق مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة الذي ينظمه مجتمع بيروت السينمائي بدورته السابعة، تحت شعار: "نساء من أجل القيادة"، برعاية وزير الإعلام زياد مكاري، من ١٤ حتى ١٩ نيسان ٢٠٢٤.



هند صبري : مبدئي في الحياة لا يتجزأ والكذب والخيانة ملهومش مبرر

حلت الفنانة هند صبري ضيفة على برنامج "ألبوم صور" مع إيناس سلامة الشواف على راديو إنرجي ٩٢.١، وقالت إن في حياتها تعرضت للصدمات من عده أشخاص ولكنها تعلمت الكثير.

لن تتوقع شكله.. الفستان المتسبب في خناقة سمية الخشاب وآيتن عامر |شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الفستان" الذي تسبب في الخلاف بين الفنانة سمية الخشاب والفنانة آيتن عامر الذي ذكره رامز جلال في حلقة الليلة من برنامج "رامز جاب من الاخر".

تعرف إلى مواعيد مسلسل جودر لـ ياسر جلال

يعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال الساعة 8 خلال النصف الثانى من شهر رمضان على قناة on، والإعادة الساعة 10 إلا ربع صباحا.