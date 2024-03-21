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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل ب 100 راجل الحلقة 11.. سمية الخشاب تغير اسمها وشكلها

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شهد مسلسل ب 100 راجل الحلقة 11 تطورا جديدا فى الأحداث حيث اتفق عبد الله وصقر على تزييف وفاة غالية و«مشيقة» عن طريق سمهما في النيابة ليتم نقلهما لأقرب مستشفى وأثناء هذا يتفقان مع المستشفى لتخبر الشرطة أنهما توفيا وقبل أن تدخل الشرطة من أجل أخذهما للدفن يتم تغييرهما ووضع جثتان ماتا بالسم من أجل تقرير الطب الشرعي المقرر تقديمه للشرطة.


تأتي سيارة لتأخذ غالية “سمية الخشاب”  ومشيقة “سما إبراهيم” من خارج المستشفى ونقلهما لمنزل مشيقة، يعطي عبد الله لـ غالية «بطاقة» باسم شخصية جديدة تدعى «لي لي» ويخبرها أنها حقيقة وليست مزيفة وأنها ستعيش بها، وتقوم مشيقة بتغيير شكل غالية لتظهر بشكل مختلف.

 

سمية الخشاب

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن أصعب المشاهد التى قامت بتصويرها فى مسلسلها الجديد "ب 100 راجل".

وقالت سمية الخشاب لصدى البلد : الدور ككل صعب للغاية وأرهقنى نفسيا خاصة أن الشخصية تمر بعديد من التحولات ولكن يظل من بين المشاهد الصعبة التى اديتها مشهد دخوله القبر والذى ذكرنى بوفاة والدتى.

 

من جانبه كشف الفنان محمود عبد المغني عن شعوره بالإجهاد والتعب نتيجة تصوير مشاهده في مسلسلي بـ 100 راجل بطولة الفنانة سمية الخشاب، و«كوبرا»، بطولة الفنان محمد إمام، خلال شهر رمضان 2024.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.

الفنانة سمية الخشاب الفنان محمود عبد المغني هالة فاخر سمية الخشاب مسلسل بـ 100 راجل محمود عبد المغني

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