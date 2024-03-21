تعرف إلى مواعيد مسلسل جودر لـ ياسر جلال

يعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال الساعة 8 خلال النصف الثانى من شهر رمضان على قناة on، والإعادة الساعة 10 إلا ربع صباحا.

الإعلان التشويقي

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية البرومو الدعائى لمسلسل جودر للفنان ياسر جلال استعداد لعرضه فى النصف الثاني من الشهر الكريم.

ونشرت المتحدة البرومو الدعائى للمسلسل على الصفحة الرسمية مصاحب لتعليق: حكاوي الأساطير مش هتخلص مع جودر.. انتظروا النجم ياسر جلال والنجمتين نور وياسمين رئيس فقط وحصريا على ON في رمضان.



ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

جودر سينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.



ياسر جلال يتحدث عن جودر



أكد النجم ياسر جلال، أن مسلسل "جودر" يعد إعادة اكتشاف للمخرج إسلام خيري مخرج المسلسل، والكاتب أنور عبد المغيث الذي اجتهد في كتابة هذا العمل، موضحا أنه ليس من السهل على أي كاتب أن يعمل على التراث وبالأخص إن كان "ألف ليلة وليلة".



وأضاف ياسر جلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك تضحيات كبيرة جدًا من كل الأقسام الفنية في هذا المسلسل لكي يظهر هذا العمل في أحسن صورة كما هو معروض في البرومو، مؤكدا أن كل الأقسام تعمل على أقصى جهد من أجل إخراج عمل يليق بمصر ثم الشركة المتحدة.