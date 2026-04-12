تحقيقات وملفات

احتفالا بأعياد الربيع والقيامة.. رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية على مستوى المحافظات

الاحتفال بعيد القيامة
قسم المحافظات

في إطار احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، وتوفير سبل الراحة للمواطنين وتوفير الخدمات للاستمتاع بإجازاتهم..

المنوفية 

​أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية عن رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن ​خطة التأمين الطبي الشاملة ​تضمنت حزمة من الإجراءات المشددة لضمان تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الاحتفالات، وأبرزها:

​تفعيل غرف العمليات والطوارئ  مع  انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمديرية على مدار الساعة لربط البلاغات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ.

​دعم الطوارئ والاستقبال من خلال تكثيف تواجد الأطقم الطبية  في أقسام الطوارئ، مع إلغاء الإجازات والراحات للأطقم الطبية والإدارية.

​الجاهزية اللوجستية و التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى مصل "التسمم الممباري" بجميع المستشفيات العامة والمركزية.

بالإضافة إلى ​الرقابة على الأغذية و إطلاق حملات تفتيشية موسعة على الأسواق ومنافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

تسخير كافة الإمكانيات لخدمة المواطنين

​وفي هذا السياق، أكد  الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على التزام المديرية بتسخير كافة الإمكانيات لخدمة المواطنين، قائلاً: ​"نعمل وفق رؤية شاملة تستهدف ضمان سلامة المواطن المنوفي خلال أيام العيد؛ حيث تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوزيع السيارات في محيط الكنائس والمتنزهات العامة والحدائق. كما شددنا على مديري الإدارات الصحية بضرورة المرور الميداني المفاجئ للتأكد من انضباط العمل، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية المتميزة، مؤكدين أن جميع المنشآت الصحية في حالة تأهب تام للتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة."

​كما وجه وكيل الوزارة بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم في الحصول على الخدمة،في إطار ​المتابعة والتقييم الميداني لكافة المنشآت الصحية مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، متمنياً لشعب محافظة المنوفية والمصريين جميعاً أعياداً سعيدة ومستقرة.

مطروح

اعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى في مديرية الصحة بمطروح ، تزامناً مع إحتفالات عيد القيامة المجيد و شم النسيم خاصة مع زيادة المترددين على المحافظة خاصة الكنائس والشواطئ والمنتزهات،وكذلك ازدياد الحركة على الطرق السريعة ، ورفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بمطروح

واضاف على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض ومضاعفة أعداد الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالأقسام الحرجة .

وأكد علي استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات والإدارات الصحية التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة ، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا ، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية .

مع انتشار الفرق الطبية بمحيط الكنائس بمحافظة مطروح، وذلك في اطار خطة مديرية الصحة للتأمين الطبي للكنائس والمواطنين المترددين عليها اثناء الاحتفالات بعيد القيامة والاحتفال بعيد شم النسيم

وأشار وكيل الوزارة إلى رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وايقاف الأجازات الغير وجوبية لمديري المستشفيات والادارات والوظائف الإشرافية مع التأكيد علي تواجد مدير المنشأة ، وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها .

والتأكد من توافر مخزون كافي من المستلزمات والادوية وسهولة الاتاحه ومراعاة أن يكون مخزن الكوارث جاهز للاستخدام حال الاحتياج طبقاً للسياسات .

واشار إلى عمل نوبتجيات لإدارة خدمة المواطنين ورضاء المنتفعين بحد ادنى عدد اثنين فرد على مدار ال ٢٤ ساعة ، والتأكيد على نشر رقم الشكاوي الموحد الخاص بالمديرية في كافه أقسام المستشفيات والوحدات الصحية.

وتم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة ، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين ، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها .

كما أكد علي استمرار العمل في قطاعات (الطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة ، للتأكد من انتظام سير العمل .

