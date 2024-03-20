هل يستمر تصوير المسلسل.. تفاصيل احتراق موقع «جودر»

شهد موقع تصوير المسلسل المصري «جودر»، المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، ضمن سباق الدراما الرمضانية 2024، حريق في ديكوراته بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ما أثار حالة من الجدل الواسع والقلق بين جمهور المسلسل، متسائلين عن حالتهم وماذا حدث داخل لوكيشن التصوير.

حريق في لوكيشن تصوير مسلسل جودر

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تُظهر تصاعد ألسنة اللهب واشتعال النيراء في أجزاء متفرقة من لوكيشن تصوير مسلسل «جودر»، وسط تواجد مجموعة من صناع العمل منهم بطل العمل الفنان ياسر جلال، ما أثار الفزع بين الجمهور.

أعلنت، وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، تفاصيل وسبب وقوع حريق استديو القاهرة بمدينة الجيزة جنوب القاهرة، مطمئنة الجمهور، حيث أوضحت أن الحريق الذي وقع بموقع تصوير مسلسل جودر، بمدينة الإنتاج الإعلامي نشب بعد ما أشعل عاملين بالموقع موقدًا يحتوي على بعض الأخشاب، مضيفين إليه كمية من مادة «التنر» سريعة الاشتعال لاستخدامه بأحد المشاهد بالمسلسل.

على الفور تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده واتخاذ الإجراءات القانونية.

موقع مدينة الإنتاج الإعلامي من حريق جودر

كانت مدينة الإنتاج الإعلامي، قد أعلنت في بيان سمي لها تفاصيل حريق جودر، مؤكدة على أنه تم السيطرة على الحريق الذي نشب بموقع تصوير المسلسل،ن وإخماده دون وقوع أي خسائر بشرية، مؤكدة على استئناف فريق العمل لتصوير باقي مشاهد المسلسل في الموقع بعد إزالة الأجزاء المتضررة من الديكور.

وأشارت مدينة الإنتاج الإعلامي في بيانها إلى أن هناك بعض حالات الاختناق قد نتجت عن اندلاع الحريق، إلا أنه تم تلقي الإسعافات الأولية في المركز الطبي بالمدينة، وتم نقل بعض الحالات إلى المستشفيات القريبة.

تعليق ياسر جلال على حريق جودر

اهتم الفنان ياسر جلال، بطل مسلسل جودر، بطمأنة جمهوره في تصريحات صحفية، مؤكدًا أنه وفريق العمل بصحة جيدة ولم يتعرض أحد لأي أضرار نتيجة الحريق.

عن مسلسل جودر

من المقرر أن يتم عرض مسلسل جودر خلال النصف الثاني من شهر رمضان الجاري، ويتكون من 15 حلقة فقط، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، تارا عماد، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر وآخرون، من تأليف أنور عبد المغيث، ومن إخراج إسلام خيري.