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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

باقة متنوعة.. تعرف على مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024

صدى البلد

قدم نجوم الفن، خلال النصف الاول من شهر رمضان الكريم، مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسلسلات، ضمن سباق الدراما الرمضانية للعام الحالي 2024، ومع اقتراب انتهاء الأعمال ذات الـ 15 حلقة، يتساءل عشاق الدراما المصرية عن المسلسلات المتوقع عرضها خلال النصف الثاني… 

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مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024

مسلسل مليحة 

يعتبر مسلسل مليحة أحد المسلسلات الذي يحظى بإهتمام كبير قبل بداية عرضه ضمن دراما هذا العام، إذ يناقش المسلسل القضية الفلسطينية، تحديدًا عقب الانتفاضة الثانية 2000، وهو من بطولة الفنانين « دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري»، ومن تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفه، وإنتاج شركة +DS

مسلسل جودر 

من المقرر عرض مسلسل جودر، من بطولة الفنان ياسر جلال، وهو مسلسل من عالم الأحلام والأساطير، حيث يتناول أحد قصص ألف ليلة وليلة الخيالية، ويشاركه في البطولة الفنان اللبنانية نور، وياسمين رئيس، تار عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، ومحمود البزاوي.

المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

مسلسل بدون سابق إنذار 

يتميز مسلسل بدون سابق إنذار بالطابع الدرامي وهو مسلسل اسري اجتماعي، من بطولة الفنان آس ياسين، وعائشة بن أحمد، حيث تنقلب حياتهم رأسًا على عقب بعد إصابة طفلهما بالسرطان،وهو من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة وإنتاج شركة Blu Bee.

مسلسل فراولة

يعتبر مسلسل فراولة من فئة المسلسلات الكوميدية، المقرر عرضها في النصف الثاني من شهر رمضان، وهو من بطولة الفنانة نيللي كريم، شمياء سيف، صدقي صخر، احمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دينا سامي، توني ماهر، وعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.

مسلسل بقينا اتنين 

مسلسل بقينا اتنين يتميز بالطابع الكوميدي اللايت، من بطولة الفنان شريف منير بمشاركة مجموعة من الفنانين منهم طارق عبد العزيز، الذي توفى من فترة بسيطة، وتوقع الجمهور إلغاء العمل إلا أن طاقم العمل قرروا عرض المسلسل في النصف الثاني من رمضان.

المسلسل من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، عزة لبيب، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.

رمضان 2024 جودر بدون سابق انذار فراولة بقينا اتنين

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