المال الحلال أهو.. نجوم تصدروا الترند في الأسبوع الأول للدراما الرمضانية

تصدرت مشاهد بعض نجوم الفن منذ بداية المسلسلات الدرامية في شهر رمضان 2024، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الأول لتلك الأعمال، وأصبحت مشاهدهم الأكثر مشاهدة وتداولا عبر منصات السوشيال ميديا.

نجوم تصدروا الترند خلال أول أسبوع من رمضان

• الفنانة انتصار

تصدرت الفنانة انتصار الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي بدورها في مسلسل «أشغال شقة» من بطولة الفنانين أسماء جمال وهشام ماجد ومصطفى غريب، حيث جسدت انتصار شخصية «أم صابرين» وهي أول خادمة استعان بها الزوجان للمساعدة في أعمال المنزل وظهرت خلال دورها وهي دائمة التحدث في التليفون وعند طلب أي مساعدة منها تقوم بحركتها الشهيرة «من عينيا» دون تنفيذ الطلب.

مصطفى أبو سريع

تصدر الفنان مصطفى أبو سريع الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي بعبارته الشهيرة «المال الحلال أهو»، من خلال مشهده في مسلسل العتاولة من بطولة الفنان أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي.

جيسيكا حسام الدين

تصدرت جيسيكا حسام الدين، الترند عبر منصات السوشيال ميديا بتجسيدها شخصية أمينة في مسلسل كامل العدد +1 ، بسبب جملتها التي سببت صدمة لجيل التسعينات أثناء حديثها مع شقيقها حيث قالت:

« أنا بجد مش مصدقة الطريقة اللي بتفكر بيها.. هو احنا في التسعينات!».

مسلسلات احتلت الترند من الحلقة الأولى

مسلسل أشغال شقة

عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل «أشغال شقة» من بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، حيث بدأت الحلقة بالتعرف على البطل حمدي الذي يعمل طبيبًا شرعيًا، وزوجته ياسمين التي تعمل كمذيعة، وأثناء عمله بإحدى القضايا تلد زوجته توأمًا لتبدأ صراعات الحياة مع عدم قدرة الزوجة على رعاية طفليها وحدوث مشاكل بسبب اختلاف أسلوب التربية بين والدتها ووالدة زوجها، لينتهي الامر إلى الاستعانة بسيدة تساعد الأم في مهام المنزل، إلا أنها وبسبب انشغالها الدائم في التحدث في الهاتف تتسبب في مشكلة كبيرة للأب في عمله من خلال غسيل قطعة ملابس كانت حرزا في إحدى القضايا.

مسلسل المعلم

تصدر مسلسل المعلم، الترند عبر موقع التواصل الالكتروني إكس، بعد ما تم عرض حلقة كواليس المسلسل ضمن برنامج واحد من الناس، مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، حيث أشاد جمهور المسلسل عبر السوشيال ميديا بالفكرة، إذ أنها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن كواليس العمل المقرر عرضه في دراما رمضان 2024.

كما أشاد متابعو المسلسل بتنوع نجوم العمل المشاركين في المسلسل والديكور، فضلاً عن أغنية المسلسل التي جاءت بصوت المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

يشارك في مسلسل المعلم كوكبة من نجوم الفن منهم أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، محمود الليثي، هاجر احمد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، عبد العزيز مخيون، انتصار، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجي.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

جذبت الحلقة الأولى من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة انتباه الكثير من جمهور الدراما المصرية، حيث تدور حول قصة حقيقية لفتاة تُدعى شيماء وهي فتاة بسيطة تنحدر من عائلة بسيطة تعاني من الفقر وتحاول هي وشقيقتاها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع التيك توك، وتقع لهن العديد من الأمور المشوقة وتتوالى الأحداث.

شهدت الحلقة الأولى من المسلسل العديد من الأحداث المشوقة، إذ بدأت الحلقة بالفنانة الشابة سلمى أبو ضيف وهي تجلس أمام التلفاز وتتأمل منزلها، ثم تنظر من شباك الصالة لترى الشاب الذي تحبه يسير في الشارع، وعندما تستعد لتذهب لرؤيته تقطعها والدتها وتسألها إلى أين هي ذاهبة، وتدور بينهما مشادة كلامية وجدال واسع.

تظهر بعد ذلك شقيقتها شيماء والتي تُدعى نسمة وتجسد شخصيتها ليلى أحمد زاهر، وهي تصور فيديو عبر تطبيق تيك توك، ويأتي والدها ليأخذها إلى المدرسة، وأثناء سيرهما يتفاجأ بمخبر يتحدث له ويخبره أنه متأخر في دفع إيجار الأشهر الماضية، بالرغم من أنه قد أعطى الإيجار لزوجته لتدفعه بدلاً عنه.

تتوالى أحداث الحلقة الأولى من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، حتى يتقدم عريس لخطبة شيماء لكنه عندما رأس شقيقتها نسمة أعجب بها، ليحدث تشاجر بين شيماء ووالدتها لأنها ترفض فكرة الزواج، وفي نهاية الحلقة تصارح شيماء شقيقتيها بأنها تحب رجلاً آخر، لذلك ترفض الزواج من غيره، لتقترح نسمة على أختيها تصوير فيديو لتنشره على تيك توك وتتفاجأ بأن هذا الفيديو نال الكثير من المشاهدات وأصبح ترند رائجا بين المشاهدين.