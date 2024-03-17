في ذكرى وفاته... كيف نشر البابا شنودة موائد الرحمن في الكنائس؟

موائد الرحمن أحد سمات شهر رمضان الكريم، الذي يعتبر شهر الكرم، ويسعى خلاله جميع المواطنين للتقرب إلى الله - عز وجل - من خلال إطعام المساكين والمحتاجين، وفي هذا الشهر يتكاتف المسلمون والمسيحيون سويًا لمساعدة المحتاجين، وكان أول من نشر موائد الرحمن في الكنائس هو البابا شنودة الذي تحل ذكرى وفاته اليوم.

موائد الرحمن في الكنائس

كان قداسة البابا شنودة الثالث، أول من نشر موائد الرحمن في الكنائس، حيث بدأها عام 1986م، بمقر الكاتدرائية، ليتم تحويلها بعد ذلك إلى عادة سنوية يجتمع فيها الجميع بروح الأخوة والمحبة والود.

بعد أن نشر قداسة البابا شنودة فكرة موائد الرحمن في الكنائس، انتقلت إلى كافة الطوائف والكنائس في مصر وكذلك الايبرشيات والكنائس في مختلف الأحياء على مستوى مصر، فضلاً عن تنظيم تلك الموائد في إيبارشيات الكنيسة بالخارج والتي كان يدعي لها السفراء والدبلوماسيين ومجموعة من المصريين في الخارج.

البابا شنودة

عن البابا شنودة