في ذكرى وفاته... كيف نشر البابا شنودة موائد الرحمن في الكنائس؟

موائد الرحمن أحد سمات شهر رمضان الكريم، الذي يعتبر شهر الكرم، ويسعى خلاله جميع المواطنين للتقرب إلى الله - عز وجل - من خلال إطعام المساكين والمحتاجين، وفي هذا الشهر يتكاتف المسلمون والمسيحيون سويًا لمساعدة المحتاجين، وكان أول من نشر موائد الرحمن في الكنائس هو البابا شنودة الذي تحل ذكرى وفاته اليوم.
موائد الرحمن في الكنائس
كان قداسة البابا شنودة الثالث، أول من نشر موائد الرحمن في الكنائس، حيث بدأها عام 1986م، بمقر الكاتدرائية، ليتم تحويلها بعد ذلك إلى عادة سنوية يجتمع فيها الجميع بروح الأخوة والمحبة والود.
بعد أن نشر قداسة البابا شنودة فكرة موائد الرحمن في الكنائس، انتقلت إلى كافة الطوائف والكنائس في مصر وكذلك الايبرشيات والكنائس في مختلف الأحياء على مستوى مصر، فضلاً عن تنظيم تلك الموائد في إيبارشيات الكنيسة بالخارج والتي كان يدعي لها السفراء والدبلوماسيين ومجموعة من المصريين في الخارج.
عن البابا شنودة
- وُلد البابا شنودة باسم «نظير جيد»، في قرية السلام، بمحافظة أسيوط، في 3 أغسطس عام 1923.
- قصد دير السريان لـ الرهبنة عام 1953م، حتى صار أسقفًا للتعليم.
- التحق البابا شنودة بجامعة فؤاد الأول بقسم التاريخ، وحصل على الليسانس بتقدير ممتاز عام 1947م.
- عمل البابا شنودة لعدة سنوات محررًا ثم رئيسًا لتحرير في مجلة «مدارس الأحد»، وذلك بينما كان يتابع درراساته العليا في علم الآثار القديمة، وكان خادمًا في مدارس الأحد.
- كان البابا شنودة خادمًا بجمعية النهضة الروحية التابعة لكنيسة العذراء مريم بمسرة وطالبًا بمدارس الأحد ثم خادمًا بكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا في منتصف الأربعينيات
- رسم راهبًا باسم أنطونيوس السياني في 18 يوليو 1954م.
- حصل البابا شنودة على عضوية نقابة الصحفيين عام 1966م تقديرًا من النقابة لدروه الوطني في العديد من المواقف الوطنية، وممارسته للعمل الصحفي في بداية حياته العملية قبل الرهبنة.
- قامت نقابة الصحفيين بمنح الأنبا شنودة عضوية النقابة عام 1966م،
- دعا البابا شنودة لندوة في النقابة بعنوان " إسرائيل في المسيحية، وتحولت المحاضرة إلى مؤتمر شعبي خاشد حضره أكثر من 12 ألف مواطن.
- تعتبرر العضوية التي سلمت للبابا الراحل “ عضوية شرفية” باعتباره رجل ديني لا يمارس مهنة الصحافة بشكل مستمر، وأيضًا لتثبت تقدريها لعمله الصحفي وكتاباته القيمة التي تخدم المجتمع المصري.