صيد العقارب كشف أسراره| لتر واحد من سم العقرب يجعلك ملياردير.. كيف؟

سلط مسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق الضوء على نوع من أخطر أنواع التجارة أو البيزنس وهي المتاجرة في المواد السامة المستخلصة من الحشرات شديدة الخطورة.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يحكي قصة "عايدة" الابنة الوسطى والأكثر ذكاء لأبيها، والتي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة الغول.

ويسعى بعض كبار التجار ورجال الأعمال إلى الوقوف ضد عايدة وتدبير المكائد لها، بينما لم يزل موقف زوجها مجهولًا، هل سيدعمها أم يصير أحد العقارب التي تلدغها.

تجارة سم العقارب

تعد أكثر التجارات ربحا حول العالم التجارة في سم العقارب، ويرجع ذلك إلى صعوبة استخلاص سم العقرب وندرته ومدى دخوله في صناعات كثيرة هامة.

استخدامات سم العقارب وفوائدها

ويدخل سم العقرب في صناعة مستحضرات للتجميل ومسكنات للألم ومضادات حيوية.

ويستخدم سم العقرب لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، ويعمل على قتل البكتيريا مثل المكورات العنقودية، والسلالات المقاومة للأدوية من بكتيريا السل، تعد بعض المسكنات المشتقة من مادة كيميائية في سم العقرب فعالة في تسكين بعض الآلام.

كما تدخل بعض المواد لموجودة في سم العقارب في علاج أمراض التصلب والسرطان والإيدز، وضبط ضغط الدم وأمراض القلب، بالإضافة إلى أنه يعد مضاد للأمراض العصبية والعدوى والمناعة والقلب والأورام والأوعية الدموية.

سم العقرب أغلى سائل في العالم

أما سعر سم العقرب فيعد من أغلى السوائل في العالم حيث يبلغ سعر الجالون الواحد من سائل سم العقرب 39 مليون دولار، والجالون يساوي 3.8 لتر.

وتبلغ سعر القطرة الواحدة من سم العقارب 130 دولار أي ما يقرب من 7 آلاف جنيه مصري.

ويعني ذلك إن امتلاكك لترًا من سم العقرب بواقع 10 ملايين دولار أي 50 مليون جنيه مصري، قد يغير حياتك ويجعلك ملياردير.

وتبلغ صعوبة تجميع كميات من سم العقارب مدى كبير بسبب أن العقرب الواحد ينتج قطرة واحدة من السم بحجم حبة السكر.

ويشير باحثون إلى أنه من أجل الحصول على جالون واحد من سم العقرب يتعين تجميعه من أكثر من مليوني عقرب للحصول على أكثر من مليوني قطرة لاستكمال جالون.

وتتكون قطرة سم العقرب المتناهية في الصغر هذه على مكونات عديدة وهي الدهون والإنزيمات والأمينات. والأحماض الأمينية الحرة ومخاليط الأملاح غير العضوية والنيوكليوتيدات.