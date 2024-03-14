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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تريند مصر والعالم كله.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

على الرغم من عدم مشاركتها في مارثون المسلسلات الرمضانية للعام الحالي، إلا أنها احتلت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما شاركت إحدى الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي  لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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ياسمين عبد العزيز تحتل التريند 

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز مع تابعيها عبر منصة التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقة عليها تعليق بسيط، إلا أنه لقى تداول على نطاق واسع من متابعيها وجمهورها عبر منصات السوشيال ميديا، حيث كتبت: 

«الحمد لله عدم وجودي السنة دي في رمضان تريند فيسبوك، تريند جوجل مصر، تريند انستجرام، تريند مصر وتريند العالم كله».

ياسمين عبد العزيز

أحدث الأعمال الفنية لـ ياسمين عبد العزيز 

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز في موسم الدراما الرمضانية للعام الماضي ببطولة مسلسل «ضرب نار»، إلى جانب الفنانين أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربي، أحمد بدير، وأخرين، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري

ودارت أحداث المسلسل حول جابر الذي سافر من صعيد مصر إلى القاهرة بسبب الثأر، ويلقيه القدر في طريق مهرة السيدة المكافحة التي تربي شقيقتها وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد تزوجت من الفنان أحمد العوضي بعد قصة حب، لاقت إقبال كبير بين جمهور الثنائي، واستمرت طوال 5 سنوات بشكل مميز، إلا أنها اعملنا انفصالهما دون ذكر أسباب في الأونة الأخيرة، وسط امنيات من متابعيهما بعودتهما مرة أخرى لبعضهما البعض.

ضرب نار أحمد العوضى مواقع التواصل الاجتماعي ياسمين عبد العزيز انستجرام السوشيال ميديا فيسبوك

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