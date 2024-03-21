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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله: استهداف مستوطنتي شلومي ونطوعة في إسرائيل

صدى البلد

أعلن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، اليوم الخميس أنه استهدف مستوطنة شلومي ومبنى استخدمه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة نطوعة.

وأوضح حزب الله في بيان له أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (7:00) من مساء يوم الخميس 21-03-2024، مبنىً استخدمه جنود العدو في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".

وفي بيان ثان، أعلن حزب الله أنه "رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (7:20) من مساء يوم الخميس 21-03-2024، مستوطنة شلومي ‏بالأسلحة الصاروخية".

حزب الله مستوطنة شلومي الجيش الإسرائيلي

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