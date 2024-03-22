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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بينهم أتفه قضية.. مفاجآت في حلقة سمية الخشاب وأيتن عامر في "رامز جاب من الآخر"

رامز جاب من الآخر
رامز جاب من الآخر

وقعت الفنانة سمية الخشاب، والفنانة أيتن عامر، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:


"مقلبظين".. رامز جلال لـ آيتن عامر وسمية الخشاب: عمالين تاكلوا فول باللية
خلال تقديم الفنان رامز جلال، الحلقة، سخر من سمية الخشاب وآيتن عامر، قائلا: "مبطرخين ومقلبظين عمالين تاكلو فول باللية، ده في ناس في سنكوا وصلوا للعالمية، ما تلمي نفسك يبت انتي وهي، هتواجهوا بعض وهنعرف مين فيكو الجاني ومين الضحية".


رامز جلال يكشف سبب الأزمة بين آيتن عامر وسمية الخشاب.. فيديو
كشف الفنان رامز جلال، عن سبب أزمة الفنانة سيمة الخشاب وآيتن عامر، قائلا:" متخانقين علشان فستان، الاتنين بيتخانقوا مين اللي لبس الفستان الأول".


رامز جلال عن أيتن عامر وسمية الخشاب: عملوا قلق بالوسط الفني وبينهم أتفه قضية..فيديو
في بداية الحلقة، قال الفنان رامز جلال، عن الفنانة سمية الخشاب، والفنانة آيتن عامر،: "عملوا قلق في الوسط الفني وبينهم أتفه قضية.. معانا ومعاكم الفتة والتقلية الالمظية والشركسية آيتن عامر وسمية الخشاب".

 

رامز جلال يهدد سمية الخشاب وأيتن عامر.. فيديو
طلب الفنان رامز جلال من كلب برنامج "رامز جاب من الاَخر" "نيوتن"، تعذيب وتهديد سمية الخشاب وأيتن عامر، قائلا: "قطعهم يا نيوتن، افرمهم".


تعليق غير متوقع من سمية الخشاب على صورة أحمد سعد.. فيديو
علقت الفنانة سمية الخشاب، علي صورة طليقها المطرب أحمد سعد، قائلة: "ربنا يسهله ويوفقه ومفيش أي عشرة".

 

أيتن عامر تكشف مفاجأة عن اسمها في رامز جاب من الآخر.. فيديو
طلب رامز جلال، من أيتن عامر، معرفة أصل اسمها، لترد الأخيرة، قائلة: "أصله تركي".

 


أيتن عامر عن تقليد سمية الخشاب: نجحت في التمثيل فجربت سكة الغناء
كشفت أيتن عامر، حقيقة تقليدها للفنانة سمية الخشاب، قائله: "أنا ناجحة في التمثيل فجربت سكة الغناء.. وأنا مقلدتش سمية الخشاب ومشوفتهاش خالص وهي لابسة الفستان اللي عليه المشكلة".

 


رامز جلال ساخرا من سمية الخشاب: لابسة بدلة فضاء.. فيديو
سخر رامز جلال، من سمية الخشاب، فور وصولها، قائلا: "لابسة بدلة فضاء".

 

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