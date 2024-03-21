رامز جلال يهدد سمية الخشاب وأيتن عامر.. فيديو

وقعت الفنانة سمية الخشاب، والفنانة أيتن عامر ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الخميس.

وطلب الفنان رامز جلال من كلب برنامج "رامز جاب من الاَخر" "نيوتن"، تعذيب وتهديد سمية الخشاب وأيتن عامر، قائلا: "قطعهم يا نيوتن، افرمهم".



وكشف الفنان رامز جلال، عن سبب أزمة الفنانة سيمة الخشاب وآيتن عامر، قائلا:" متخانقين علشان فستان، الاتنين بيتخانقوا مين اللي لبس الفستان الأول".

وأضاف: "كان بينهم أتفه قضية، قال إيه دي لبست فستان دي، طب وإحنا مالنا يا ولية، إنتو للدرجادي حالتكم بقت مستعصية".

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.