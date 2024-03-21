عصام إسماعيل: والدي كان قاسي عليا وعمره ما ضحك في وشي

استعاد الملحن عصام إسماعيل، ذكريات طفولته قائلا: "كنت طفل شقى جدا، والدي كان قاسي جدا عليا وعمره ما ضحك في وشي، وبعد أن رأي نجاحي الفني برر قسوته عليا بقوله "كنت عايزك تطلع راجل" وكنت أتنمى أن أكون لاعب كرة قدم".

وأضاف عصام إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أغنية يقوم بتلحينها كانت بعنوان صدقت للفنان محمد فوائد معقبا: "دموعي نزلت لما شوفت إسمي على الأغنية"، واحتضني وقتها الفنان محمد فوائد.

وأوضح، أنه بدأ حياته بالفنية بالتعاون مع الفنان مصطفى كامل وظلا يعملان سويا طيلة 5 سنوات في بداية مشواري الفني، معقبا: كنا قاعدين أنا وهو في شقة بالمهندسين ومروحناش بيتنا حياتنا كلها شغل".