عصام إسماعيل: قوى خارجية تتربص بالفن المصري لإيقاعه

قال الملحن عصام إسماعيل، إن هناك قوى خارجية تتربص بالفن المصري لإيقاعه، لافتا إلى أن تقصير قيادات نقابة المهن الموسيقية السابقين في التصدي لانتشار الإسفاف تدني الذوق العام تسبب في سوء أحوال الفن في الوقت الحالي.

وكشف عصام إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سبب دعمه للفنان مصطفى كامل في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، قائلا: إيده نضيفة ومش هيسرقنا".

وأضاف عصام إسماعيل، أن سبب انتشار أغاني المهرجانات يرجع إلى مواقع التواصل الاجتماعي، معقبا: أن لغة حوار الجيل الحالي مختلفة عن الأجيال السابقة، ومؤدي المهرجانات يلجؤون إلى الكلمات المتدنية لأنها سهلة الانتشار على السوشيال ميديا.