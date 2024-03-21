دموعي نزلت.. عصام إسماعيل يروي كواليس لحن أغنية صدقت لـ محمد فؤاد

قال الملحن عصام إسماعيل، إن جميع ذكرياته الشخصية مرتبطة بالعمل، لافتا إلى أنه بدأ حياته بالفنية بالتعاون مع الفنان مصطفى كامل، بينما كانت أول أغنية يقوم بتلحينها كانت بعنوان صدقت لأت محمد فوائد معقبا أنه دموعه نزلت عندما رأى إسمه على الأغنية، واحتضنه وقتها الفنان محمد فؤاد.

وأضاف عصام إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "كنت طفل شقى جدا، والدي كان قاسي جدا عليا وعمره ما ضحك في وشي، وبعد أن رأي نجاحي الفني برر قسوته عليا بقوله "كنت عايزك تطلع راجل، وكنت أتنمى أن أكون لاعب كرة قدم".

وكشف الملحن عصام إسماعيل، عن أسوأ ذكريات حياته قائلا: أحد أصدقائي المحامين طلب مني كتابة وتلحين أغنية لطرحها في فرح نجله وكنت أظن أن نجله يدعى عبد الرحمن وقمت بكتابة الأغنية على اسمه وعند غنائها في الفرح فوجئت أن ابنه يدعى عبد الرحيم فتوقفت عن الغناء وتركت المايك وغادرت الفرح".

