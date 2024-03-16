عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محمد فؤاد ينهار في عزاء حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر .. فيديو

محمد فؤاد
محمد فؤاد

دخل الفنان محمد فؤاد في وصلة من البكاء خلال عزاء حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر ولم يستطع أن يتمالك نفسه. 

وحضر الفنان محمد فؤاد إلى مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، لتقديم واجب العزاء إلى عائلة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر. 

ودخلت والدة حبيبة الشماع في حالة من عدم السيطرة على أعصابها وانهارت دموعها بغزارة خلال العزاء المقام حاليا بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس وسط مواساة من الأهل والأقارب وسط مشاعر سيطرت على الجميع من الحزن والبكاء.

وودعت الأسرة أمس جثمان حبيبة الشماع فتاة الشروق إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

 

1000192893
1000192893
1000192871
1000192871
1000192895
1000192895
1000192873
1000192873
1000192891
1000192891
1000192913
1000192913
1000192858
1000192858
1000192934
1000192934
1000192879
1000192879
1000192936
1000192936
1000192854
1000192854
1000192897
1000192897
1000192875
1000192875
1000192911
1000192911
1000192856
1000192856
1000192932
1000192932
1000192899
1000192899
1000192877
1000192877
1000192917
1000192917
1000192919
1000192919
1000192882
1000192882
1000192860
1000192860
1000192863
1000192863
1000192884
1000192884
1000192869
1000192869
1000192901
1000192901
1000192925
1000192925
1000192903
1000192903
1000192886
1000192886
1000192922
1000192922
1000192888
1000192888
1000192866
1000192866
1000192909
1000192909
1000192927
1000192927
1000192905
1000192905
1000192929
1000192929
1000192907
1000192907

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

تحذير من الأرصاد.. أمطار رعدية ونشاط رياح مثيرة للأتربة في الساعات المقبلة

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

حالته صعبة جدا| نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن اللاعب أحمد رفعت

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

الكهرباء كانت مفصولة.. مفاجآت جديدة عن حريق استوديو الأهرام

هتاخد كام زيت وسكر.. نصيب الفرد في تموين شهر مارس بالأسعار جديدة

ترشيحاتنا

اخبار مصر| خطوة جديدة نحو الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا... تضامن سريع مع متضرري حريق استوديو الأهرام

سفير مصر بالاتحاد الأوروبي: أوروبا تثق في اقتصادنا بشكل كبير

أشكر محمد أبو العينين.. أحمد موسى: تجاوزنا 7200 ساعة هواء في «على مسئوليتي»

ملتقى الأزهر «قضايا إسلامية» يبين أثر سماحة الإسلام في انتشاره

تطورات أثارت القلق وأفجعت مُحبيه| هذا ما يحدث لـ اللاعب أحمد رفعت الآن؟

سفير مصر بالاتحاد الأوروبي: إعلان رئيسة المفوضية عن حزمة مالية كبيرة لاقتصادنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على صفحة والده.. محمد هاني الناظر يعرض وصفة طبية للشعر

ربنا ما يوريكي.. أروى جودة ترد على إحدى متابعيها بعد انتقاد شكلها

احترس.. الإسراف في هذا المشروب يهدّدك بأضرار خطيرة

باسم غريب.. فاكهة مذكورة في القرآن لايعرفها كثيرون وتعالج أخطر الأمراض|تعرف عليها

فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ