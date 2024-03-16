محمد فؤاد ينهار في عزاء حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر .. فيديو

دخل الفنان محمد فؤاد في وصلة من البكاء خلال عزاء حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر ولم يستطع أن يتمالك نفسه.

وحضر الفنان محمد فؤاد إلى مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، لتقديم واجب العزاء إلى عائلة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر.

ودخلت والدة حبيبة الشماع في حالة من عدم السيطرة على أعصابها وانهارت دموعها بغزارة خلال العزاء المقام حاليا بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس وسط مواساة من الأهل والأقارب وسط مشاعر سيطرت على الجميع من الحزن والبكاء.

وودعت الأسرة أمس جثمان حبيبة الشماع فتاة الشروق إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

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