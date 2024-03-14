مصطفى كامل: نقيب الصحفيين طلب مني التحقيق مع محمد فؤاد بسبب طارق الشناوي

كشف الفنان مصطفى كامل، تفاصيل أزمة الفنان محمد فؤاد والناقد الفني طارق الشناوي، قائلا إن نقيب الصحفيين أرسل له منذ نحو سنة طلبا للتحقيق مع محمد فؤاد بسبب رده على طارق الشناوي.

وأضاف مصطفى كامل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار": "قلت للأستاذ طارق البلشي يا سيادة النقيب أتريد مني التحقيق مع زميلي بسبب شخص وصفه بأنه سيد قشطة، هل حققت مع طارق الشناوي؟! لم يرد".

وتابع مصطفى كامل: "محدش يأذي حد تحت قيادتي في فترتي بالشتم أو الإساءة أو التلميح، كما دافعت عن مؤدي مهرجانات، وأتذكر أن مقدم برامج كان صديقا لي تهكم على أحد المطربين الذين احتويتهم واعتبره ابنا من أبنائي، وهو ما لا أرض به أبدا".

