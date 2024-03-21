عصام إسماعيل يهاجم مؤدي المهرجانات: زيفوا الهوية الموسيقية المصرية

فتح الملحن عصام إسماعيل، النار على مؤدي المهرجانات، لافتا إلى أنهم زيفوا الهوية الموسيقية المصرية، والذوق العام، ولكن هناك أصوات جيدة بينما الكلمات سيئة للغاية، ونصف ألحان الأجيال السابقة "اتسرقت".

وأضاف عصام إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: ابتعادي أنا والعديد من الملحنين الكبار عن الساحة تسبب في انحراف مسار الأغاني".

وتابع عصام إسماعيل: سبب انتشار أغاني المهرجانات يرجع إلى مواقع التواصل الاجتماعي، معقبا: أن لغة حوار الجيل الحالي مختلفة عن الأجيال السابقة، ومؤدي المهرجانات يلجؤون إلى الكلمات المتدنية لأنها سهلة الانتشار على السوشيال ميديا.