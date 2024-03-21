الملحن عصام إسماعيل ينهار على الهواء: ضهري اتكسر.. فيديو

دخل الملحن عصام إسماعيل، في نوبة بكاء على الهواء، إثر عرض صورة والدة الراحل، قائلا: ظهري اتكسر من بعد رحيلها وهي كانت الأب بالنسبة ليّ بعد وفاة والدي.

وأضاف عصام إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شعرت باليتم عبد فراق والدي، وتحمل المسؤولية، رغم أنه توفى منذ سنوات طويلة عكس والدتي التي افتقدتها منذ عام".

تابع، كنت طفلا شقيا جدا، وأحب لعب كرة القدم، ولكن والدي كان قاس عليّ جدا معقبا: عمره ما ضحك في وشي، وبعد أن رأى نجاحي الفني برر قسوته عليا بقوله "كنت عايزك تطلع راجل" وكنت أتنمى أن أكون لاعب كرة قدم".

